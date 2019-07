Calciomercato Napoli | sprint per Rodriguez | per Icardi è sfida con la Juve

Calciomercato Napoli News/ Superato l'Atletico per James Rodriguez - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: gli azzurri pronti a chiudere per James Rodriguez con il Real Madrid. Atletico Superato?

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...

Calciomercato Napoli : le ultime su James Rodriguez - e c’è un nome nuovo… : Iniziato da qualche giorno il ritiro, il Napoli sogna il colpaccio sul mercato: James Rodriguez. Il corteggiamento va avanti da tempo, ma negli ultimi giorni un possibile inserimento dell’Atletico Madrid ha ‘frenato’ l’avanzamento nella trattativa. Dalla Colombia è stata rilanciata questa voce, rimbalzata dalla Spagna pochi giorni fa: i colchoneros vorrebbero rimpiazzare Griezmann con l’ex Bayern dopo il colpo ...

Calciomercato Napoli - accelerata per James Rodriguez : Giuntoli a Madrid per incontrare Mendes : Il direttore sportivo del Napoli è volato in Spagna per incontrare il procuratore di James Rodriguez e accelerare l’operazione Il Napoli non molla la pista James Rodriguez, obiettivo principale del mercato azzurro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Giuntoli è volato nella giornata di oggi a Madrid per incontrare Jorge Mendes, procuratore del giocatore colombiano. Un blitz vero e proprio quello del ds ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez si avvicina? Blitz di Giuntoli a Madrid : Il Napoli continua a spingere per James Rodriguez: Cristiano Giuntoli è volato a Madrid per tentare l’accelerata decisiva.“powered by Goal”James Rodriguez è certamente uno dei protagonisti della sessione estiva di Calciomercato. Tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern, l’asso colombiano, che non rientra nei piani dei Blancos, è il grande obiettivo del Napoli.Il club partenopeo ha individuato da tempo in lui il giocatore che può ...

Calciomercato Napoli news/ Beffa Atletico per James Rodriguez? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, ultime notizie oggi 8 luglio 2019: si tratta con Wanda Nara per Icardi. James Rodriguez si allontana: va all'Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli NEWS/ Offerta pronta per Tierney - su Icardi... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie oggi 8 luglio 2019: si tratta con Wanda Nara per Icardi. James Rodriguez si allontana: va all'Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli - dall’Inghilterra : interesse per l’esterno Kieran Tierney : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione del club azzurro è quella di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, la squadra si è rinforzata molto soprattutto con l’arrivo di Manolas ed altri colpi sono vicini alla conclusione. Nel frattempo arriva un’indiscrezioni da parte del tabloid britannico ‘The Telegraph’ che parla di un interessamento ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vorrebbe sia Icardi che James : Il Calciomercato estivo, nonostante sia iniziato solo da pochi giorni, ha già riservato parecchi acquisti particolarmente importanti. Il Napoli e la Juventus sono sicuramente i club italiani più attivi sul mercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo aver comprato Giovanni Di Lorenzo e Kostas Manolas, non vuole fermarsi ed è pronta a piazzare altri colpi sul mercato. I nomi più gettonati sono quelli di Lozano, James Rodriguez e ...

Calciomercato sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Ore calde in casa Napoli - da Icardi a James Rodriguez : Che Mauro Icardi fosse fuori dal progetto Inter lo si era capito, dopo tutte le vicissitudini della scorsa stagione e una tregua soltanto ‘di facciata’. Ieri sono poi arrivate le parole di Marotta a confermare il tutto anche pubblicamente. Adesso, Icardi vuole restare in Italia: al momento le possibile destinazioni sono due, le antagoniste principali: Juventus e Napoli. Per quanto concerne gli azzurri, un’idea aleggia nella mente di ...

Calciomercato Napoli - dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

Calciomercato Napoli - dalla Spagna ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Spagna rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...