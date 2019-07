Calciomercato Juve | scambio possibile Higuain-Zaniolo | mancherebbe il sì dell' argentino

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : James Rodriguez vicino al Napoli. De Ligt-Juve c’è fiducia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 19.25: Il Napoli è sempre più vicino a James Rodriguez. Prosegue la missione a Madrid del d.s. Giuntoli. L’opera di convincimento sta dando i suoi frutti. L’affare potrebbe sbloccarsi in settimana 17.15: L’Inter prova a chiudere per Barella. L’agente del calciatore del Cagliari è in sede per un summit […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: James Rodriguez ...

Calciomercato Sassuolo - Traoré ha firmato : arriva in sinergia con la Juventus : Hamed Traoré è pronto a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo: operazione chiusa con la regia della Juventus, sulla scia di Demiral.“powered by Goal”Dopo la retrocessione con l’Empoli, Hamed Traoré torna subito in Serie A per vestire la maglia del Sassuolo.Come testimoniato della immagini pubblicate da ‘Sky Sport’, Traoré ha firmato il contratto con il Sassuolo a Milano.Dietro l’operazione c’è però la regia ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : il punto al raduno bianconero : Calciomercato Juventus, ultime notizie: il punto al raduno bianconero La prossima stagione, ricca di aspettative, è ormai alle porte. La Serie A 2019/20 avrà il suo inizio il 24 Agosto 2019, mentre il sorteggio del calendario è fissato per fine mese (29 o 30 Luglio 2019). Insieme al campionato di casa partiranno, più avanti, anche gli impegni europei. Siamo quindi entrati nella settimana in cui la maggior parte delle squadre si raduna, ci ...

Calciomercato Juventus news/ Pogba al Real Madrid da Zidane? - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : l’Inter chiude per Barella. De Ligt-Juve c’è fiducia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 17.15: L’Inter prova a chiudere per Barella. L’agente del calciatore del Cagliari è in sede per un summit con la dirigenza nerazzurra. 15.55: La stampa inglese rilancia l’interessamento dell’Everton per Kean. Il club di Premier sarebbe disposto a offrire più di 30 milioni di sterline per il giovane attaccante […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve si chiude. L’Everton tenta Kean : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 15.55: La stampa inglese rilancia l’interessamento dell’Everton per Kean. Il club di Premier sarebbe disposto a offrire più di 30 milioni di sterline per il giovane attaccante della Juve. 15.00: Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Veretout. Stando a Sportmediaset, il centrocampista della Fiorentina preferisce il Milan alle altre […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve si chiude. Veretout vuole il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 15.00: Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Veretout. Stando a Sportmediaset, il centrocampista della Fiorentina preferisce il Milan alle altre pretendenti. 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De ...

Calciomercato Juventus - Daily Mail : 'Bianconeri in pole per Pogba' - contatti per Lukaku : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e vuole rinforzare soprattutto il centrocampo, il reparto che forse ha avuto maggiori lacune ultimamente. Il primo obiettivo del direttore Fabio Paratici è Paul Pogba, fortissimo centrocampista in forza al Manchester United. Il giocatore francese è partito ...

Calciomercato Juventus : Romero arriva e riparte - Demiral e Rugani si giocano il posto : La giornata di Calciomercato della Juventus ruota intorno a Cristian Romero. L’argentino, prelevato dal Genoa, è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche di rito. E’ l’ultimo passo prima della firma sul nuovo contratto della durata di cinque anni, la sua avventura in bianconero per questa stagione si concluderà però qui. Il giocatore tornerà in prestito al Grifone. La batteria di centrali di Sarri è infatti già fin troppo folta. ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez - blitz del Napoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez, blitz ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo - Milan avanti su Veretout.Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa della cessione 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo, Milan avanti su ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi : De Ligt-Juve c’è l’intesa - Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in via di definizione e potrebbe chiudersi a breve. 9.45: Inter-Barella ci siamo. I nerazzurri hanno l’accordo con il Cagliari Calciomercato, news, indiscrezioni e trattative di oggi martedì […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi: De Ligt-Juve c’è ...

Calciomercato Napoli : sprint per Rodriguez - per Icardi è sfida con la Juve : La sessione estiva di Calciomercato è partita ufficialmente da qualche giorno, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Carlo Ancelotti sembra intenzionato a fare forte pressing per riuscire a portare al San Paolo alcuni pezzi pregiati che senza dubbio alzerebbero il livello attuale della rosa. Dopo l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma e del terzino destro Di Lorenzo dall'Empoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro ...

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...