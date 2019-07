Calciomercato Inter news Domani la chiusura dell' affare Barella! | ultime notizie

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : l’Inter chiude per Barella. De Ligt-Juve c’è fiducia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 17.15: L’Inter prova a chiudere per Barella. L’agente del calciatore del Cagliari è in sede per un summit con la dirigenza nerazzurra. 15.55: La stampa inglese rilancia l’interessamento dell’Everton per Kean. Il club di Premier sarebbe disposto a offrire più di 30 milioni di sterline per il giovane attaccante […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: ...

Calciomercato Sampdoria - vicino l’acquisto dell’ex Inter Murillo : Jeison Murillo è vicino al ritorno in Serie A per vestire la maglia della Sampdoria: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Valencia.“powered by Goal”Colpo in difesa per la Sampdoria che sta per chiudere l’acquisto di Jeison Murillo dal Valencia.Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, Murillo arriverà in prestito oneroso per 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12.Centrale colombiano di grande esperienza, Murillo ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo - Milan avanti su Veretout.Barella-Inter si chiude : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa della cessione 9.50: La Juventus ha l’intesa con De Ligt. Lo riporta la Gazzetta dello Sport stando alla quale la trattativa è in […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo, Milan avanti su ...

Calciomercato Inter - Barella in arrivo : sarebbe uno dei titolari nel 3-5-2 di Conte : Continua a prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte in vista della stagione 2019-20. I nerazzurri stanno per mettere a segno un importante colpo di mercato che renderà la rosa ancora più forte. L'obiettivo dell'Inter è quello di poter riuscire a lottare per il primato, magari di riuscire a strappare lo Scudetto alla Juventus, oltre che ovviamente fare un cammino prestigioso in Europa. E per farlo c'è bisogno indubbiamente di avere tanta ...

Calciomercato Juventus : alzata l’offerta per de Ligt - Dybala avrebbe rifiutato l’Inter : L’affare Matthijs de Ligt per il Calciomercato della Juventus sarebbe arrivato alle ultime curve. Il traguardo è vicinissimo dopo che Mino Raiola ieri aveva inviato le parti a fare in fretta. I bianconeri hanno preso la palla la balzo alzando l’offerta all’Ajax, ora mancano una decina di milioni forse qualcosa in meno per portare in porto l'affare. I lancieri non hanno nessuna intenzione di fare muro, per ora il difensore si allena con la ...

Calciomercato Inter - Nainggolan fuori dal progetto tecnico : due i club interessati al belga : Il centrocampista belga è ormai fuori dai piani di Conte, sono due i club Interessati al suo ingaggio Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere in Cina, visto e considerato che la sua esperienza all’Inter è praticamente finita. Una volta comunicatogli da Antonio Conte la sua volontà di non puntare su di lui, il belga ha cominciato a guardarsi intorno, vagliando le offerte arrivategli soprattutto dalla Cina. Sono due i club ...

Calciomercato Inter - accordo raggiunto per Barella : si chiuderà nelle prossime 48 ore [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto di ...

Calciomercato Inter - accordo raggiunto con il Cagliari per Barella : i dettagli dell’operazione : Il club nerazzurro ha raggiunto l’intesa per Barella, nelle prossime ore la chiusura formale della trattativa L’Inter ha trovato l’accordo con il Cagliari per Barella, l’incontro avvenuto nella giornata di oggi ha sbloccato la trattativa, che dovrebbe essere definita formalmente nelle prossime ore. LaPresse/Enrico Locci Si valuta la forma migliore per chiudere l’operazione, che porterà nelle casse rossoblù ...