Calciomercato Fiorentina | Commisso ancora su Chiesa | “Il suo futuro?” | ecco la risposta

La Fiorentina ha ufficializzato anche il prestito di Rafik Zekhnini al Twente: l'attaccante norvegese proseguirà la propria crescita in Olanda. Tempo di saluti in casa Fiorentina. Il club viola ha comunicato di aver ceduto Martin Graiciar in prestito allo Sparta Praga, con diritto di acquisto a favore del club ceco. I viola manteranno però a loro volta un diritto di riacquisto.Attaccante classe 1999, Graiciar allo ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Fiorentina chiude per Lirola - casting in attacco del Bologna - ritorno di fiamma della Samp : ultime ore di Calciomercato caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, pronte a chiudersi importanti trattative in vista della prossima stagione. Manovre in attacco in casa Bologna, può andare via Santander ed i nomi per il reparto avanzato sono quelli di Kouame, Gabbiadini e Inglese, per il centrocampo il più vicino è Obiang. Il Lecce non si ferma e dopo Rossettini e Lapadula ha messo nel mirino Agustín Rogel, calciatore ...

Calciomercato - le ultime trattative : il punto sulla Fiorentina - nome nuovo per la Lazio - doppio colpo Lecce : Calciomercato – Novità importanti di Calciomercato. Accordo trovato tra Cagliari e Inter per Barella. Ore decisive per il futuro di Jordan Veretout: il centrocampista francese, attualmente in ritiro con la Fiorentina in Trentino a Moena, è sempre più vicino al Milan. Roma e Napoli, al momento, appaiono più defilate. I viola chiedono solo cash e non contropartite: 25 milioni la cifra minima. Intanto continuano i colloqui con ...

Benassi parla del possibile arrivo di De Rossi alla Fiorentina nel ritiro a Moena: "Ho pensato grandi cose in positivo, è un grande uomo". Impegnato con la Fiorentina nel ritiro pre-stagionale a Moena, Marco Benassi ha parlato oggi in conferenza stampa. Diversi i temi affrontati dal centrocampista viola, il quale ha commentato anche l'ipotesi di vedere Daniele De Rossi a Firenze il pRossimo anno.Chiusa la ...

Il Parma ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Vincent Laurini: il terzino arriva dalla Fiorentina. Vincent Laurini è ufficialmente del Parma. Il terzino della Fiorentina, dopo l'esperienza deludente in viola, passa a titolo definitivo alla corte di D'Aversa (fresco di rinnovo)."La Società Parma Calcio 1913 comunica l'acquisto a titolo definitivo del giocatore Vincent Laurini (Thionville, ...

Calciomercato - le ultime trattative – Brescia - Fiorentina e Lecce scatenate - si muovono Spal e Sassuolo : Un’altra giornata intensa di Calciomercato è alle porte. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle ultime trattative. La Spal cerca un attaccante per cautelarsi in caso di partenza di Andrea Petagna, reduce da un’ottima stagione e appetito da molti club italiani ed esteri. I nomi sul taccuino dei ferraresi sono quelli di Stepinski e Babacar. Il Sassuolo prova a riportare in Italia Alin To?ca, difensore del Betis Siviglia, già ...

Calciomercato - le ultime trattative : un nome per la Lazio - i centrocampisti per il Milan - Fiorentina d’attacco : Il Calciomercato è entrato ormai nel vivo. Dopo l’apertura ufficiale del 1° luglio, continuano a susseguirsi diverse voci. Spal e Cagliari si contendono il prestito di Luca Pellegrini, da poco passato alla Juventus. Per il terzino sinistro si tratterebbe di un ritorno in Sardegna, dopo i buoni mesi della scorsa stagione, ma i ferraresi non mollano. Dopo l’ufficialità di Ayé, il Brescia guarda ancora in casa Clermont. Come ...

Pronta a puntare ancora su Simeone in attacco, la Fiorentina cerca una punta esperta. Hernandez e Benedetto tra i profili valutati. Quello che si sta vivendo in casa Fiorentina è un periodo all'insegna delle novità. Il passaggio della società dalle mani della famiglia Della Valle a quella di Rocco Commisso, ha già prodotto tanti cambiamenti a livello societario ed altri ancor più drastici ne produrrà a livello tecnico.Come ...

La Fiorentina piazza un acquisto per la sua porta: Pietro Terracciano viene prelevato dall'Empoli a titolo definitivo. La nuova Fiorentina di Vincenzo Montella e Rocco Commisso annuncia un nuovo acquisto, in modo ufficiale. Magari non è il colpo che può far sognare i tifosi, ma è un innesto sicuramente molto utile alla causa. Si tratta del portiere Pietro Terracciano.Questo il comunicato della Fiorentina, con il quale si ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’arrivo di Terracciano : “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano dall’Empoli F.C. Terracciano, nato a San Felice a Cancello (Caserta) l’8 Marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato, in prestito, con la maglia viola collezionando 2 presenze“. Con questa breve nota la Fiorentina ha comunicato l’acquisto di Pietro ...

Il presidente della Fiorentina sul futuro di Federico Chiesa: "Non farò lo stesso errore fatto con Baggio, venduto solo per soldi". Il mercato estivo entra nel vivo con un possibile giro di grandi attaccanti: non rientrerà in questo vortice Federico Chiesa, che la Fiorentina sembra voler blindare respingendo ogni assalto delle pretendenti.La conferma arriva dal nuovo presidente Rocco Commisso, che tranquillizza i ...

Calciomercato - le ultime trattative : ufficiale Demiral alla Juve - la Fiorentina riabbraccia Terracciano - Karamoh al Parma : Giornata viva di Calciomercato, ecco le ultime trattative. Il Brescia comunica “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Florian Ayé. L’attaccante, classe 97 nell’ultima stagione ha realizzato 18 reti con il Clermont Foot 63“. La Juventus ha perfezionato l’acquisto dal Sassuolo a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Merih Demiral, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni di ...

Calciomercato Fiorentina - nome nuovo per il centrocampo : si punta Luiz Gustavo : nuovo nome per la Fiorentina. I viola, con l’arrivo dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, hanno ambizioni importanti. Sul mercato proveranno a dire la loro, cercando di trattenere i pezzi pregiati e sferrando qualche colpaccio. Come riferisce il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo‘, i viola sarebbero sulle tracce di Luiz Gustavo. il centrocampista 31enne dell’Olimpique Marsiglia, ex Bayern ...

Il Milan ha provato un'altra offerta per arrivare a Jordan Veretout: 13 milioni più il cartellino di Lucas Biglia. La Fiorentina ha detto no. Con l'arrivo già definito di Krunic e quello ormai prossimo alla definizione di Bennacer, il Milan ha già messo a segno due colpi a centrocampo. Non è però ancora finita: i rossoneri vogliono fare anche il terzo, ed è JordanVeretout.Secondo quanto raccontato dal 'Corriere ...