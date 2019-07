Calcio | Universiadi 2019 | Italia-Francia 1-0 | gli azzurri volano in semifinale con il gol

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) La Nazionalena dimaschile vola inalledi Napoli. La squadra di Daniele Arrigoni ha battuto per 1-0 lanei quarti di finale e potrà così proseguire il proprio cammino nella rassegna di casa. Curiosamente proprio il 9 luglio di 13 anni fa, la Nazionale maggiore vinse i Mondiali 2006, battendo in finale i Bleus e ora arriva un’altra vittoria contro i transalpini, anche se ovviamente la valenza è completamente diversa. Una partita che è stata molto equilibrata e che sembrava destinata ad andare ai calci di rigore, visto che al 90’ il punteggio era ancora in parità sullo 0-0 e non sono previsti i tempi supplementari in questa fase. In pieno recupero è arrivato invece il gol di Filippo Strada, che ha permesso aglidi conquistare il pass per la, dove affronteranno il Giappone, che ha vinto 2-0 il derby asiatico con la Corea ...

zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA. Pioggia d’oro per l’Italia: trionfo Osakue nel disco Di Marziantonio nello skeet… - gazzettanapoli : Universiadi, medaglie per l’Italia dal tiro a segno, tiro a volo e scherma. Le squadre di pallanuoto entrano nel vi… - StabiaChannel : #Sport #Universiadi 2019 - Calcio Femminile: Il sogno dell'Italia si infrange ai quarti contro la corazzata nordcor… -