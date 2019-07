Calcio | successo il 6 Luglio a Cesena per l’edizione 2019 della “Partita delle Leggende”

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : la Nigeria ottiene il secondo successo di misura battendo la Guinea : La Nigeria ottiene la sua seconda vittoria nella fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: le Super Aquile dopo aver superato il Burundi per 1-0 si liberano anche della Guinea con lo stesso risultato. Gli uomini di Gernot Rohr ottengono quindi il pass per gli ottavi di finale e potranno giocare l’ultima partita con il Madagascar con relativa tranquillità, mentre gli Elefanti Nazionali saranno obbligati a vincere contro il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia agli ottavi a punteggio pieno - Norvegia seconda dopo il successo sulla Corea del Sud : Nessuna sorpresa nell’ultima giornata del girone A del Mondiale 2019 di Calcio femminile. La serata ha visto Francia e Norvegia conquistare la certezza dell’accesso agli ottavi di finale avendo la meglio rispettivamente sulla Nigeria e sulla Corea del Sud. Le transalpine padrone di casa chiudono la prima fase a punteggio a pieno grazie al rigore trasformato da Renard, ma anche le scandinave devono ringraziare il dischetto dato che ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Nuova Zelanda 1-0 - Jill Roord trascina al successo le tulipane a Le Havre : Termina 1-0 allo Stade Océane di Le Havre il match tra Olanda e Nuova Zelanda, valido per il gruppo E dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un incontro vibrante per le tante occasioni create da una parte e dall’altra, in cui entrambe le formazioni hanno dato il meglio per superarsi ma poi sono state le tulipane di Sarina Wiegman a spuntarla nei minuti di recupero grazie ad una marcatura di Jill Roord, valsa tre punti importantissimi per ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista il successo e il pubblico ma il sogno deve continuare… : Brividi ed emozioni. Difficile mettere su carta o, in questo caso, digitare quel che si prova. Le ragazze che fino a quattro anni fa erano “Lesbiche e non meritevoli di ricevere denaro” si sono trasformate nell’orgoglio tricolore. Non è frutto di una propaganda politica e sociale, oppure di un bravo influencer. E’ il lavoro e l’impegno massimo a premiare. La Nazionale italiana di Calcio femminile lo ha fatto. La ...

Mondiali di Calcio femminile – L’Italia trionfa all’esordio - Bertolini a 360° : “dal successo alla riduzione del campo e del tempo per le donne - ecco cosa penso” : Le parole di Milena Bertolini dopo il successo dell’Italia contro l’Australia all’esordio ai Mondiali di calcio femminile 2019 “Ho fatto fatica a dormire come tutte le ragazze. E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto forte e abbiamo avuto momenti di difficoltà e sofferenza per il suo valore assoluto. Sono state brave le ragazze a restare agganciate nei momenti difficili e la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Giappone e Canada favorite per il successo contro Argentina e Camerun : Quarta giornata di incontri quella che andrà in scena nei Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia. Due le sfide in programma: Argentina-Giappone, valida per il gruppo D e Canada-Camerun del gruppo E. Nel match del Parco dei Principi di Parigi le nipponiche, vice campionesse del mondo, partono con i favori del pronostico contro le “inesperte” argentine. Le “Nadeshiko Japan” possono contare su un roster di primo livello nel quale ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Francia-Corea del Sud - le padrone di casa a caccia del successo nel Parco dei Principi : E dopo le tante parole, ora è il momento del pallone. Prenderanno il via quest’oggi i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Una rassegna iridata attesissima in cui si preannuncia un seguito record per la disciplina ed un livello decisamente più alto rispetto alla rassegna iridata in Canada di quattro anni fa. Una competizione molto importante per il movimento femminile che vorrà mettersi in mostra, sfruttando la vetrina mediatica, per ...

Calcio - Europei Under21 2019 : sale l’attesa. Di Biagio : “Ci sono grandi aspettative”. Gravina : “L’Italia merita questo successo” : Manca meno di un mese agli Europei Under 21 di Calcio, in programma in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno ed oggi hanno parlato all’ANSA il presidente della FIGC Gabriele Gravina ed il CT della Nazionale italiana di categoria, Luigi Di Biagio: grandi aspettative nelle loro parole. Così il numero uno del Calcio italiano: “Ci auguriamo di coronare un sogno che stiamo inseguendo da 15 anni. L’Italia merita questo successo, ...