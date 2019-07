Calcio femminile | Nadia Nadim ‘Campione’ dell’Unesco | l’importanza dell’istruzione

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) La calciatrice afghana, attaccante della squadradel Paris Saint-Germain e della nazionale danese, è stata nominata Campione dell’Unesco per l’educazione delle ragazze e delle donne da Audrey Azoulay, Direttrice dell’Organizzazione. Questa la motivazione: “La sua istruzione, il nostro futuro” che vuole sostenere progetti per migliorare la formazione delle donne nel mondo e accelerare la parità di genere. La storia diè un manifesto per incoraggiare un maggiore impegno verso l’educazione. Nata a Kabul, in Afghanistan, nel 1988, dopo che il padre Rabani, generale dell’esercito afgano, nel 2000, viene sequestrato e giustiziato nel deserto dai Talebani, la sua famiglia lascia il Paese e, dopo essere passata prima per il Pakistan e poi per l’Italia, giunge in Danimarca, nazione in cui si ...

