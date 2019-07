Calcio | Champions League | l’Atalanta potrebbe disputare i match in casa a San Siro

Calciomercato Juventus - secondo 'Marca' si cercherebbe Bale per vincere la Champions : Continuano ad arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra altamente competitiva per la prossima stagione, nella quale sarà allenata da Maurizio Sarri. Si stanno dunque cercando giocatori funzionali alle idee tattiche del nuovo tecnico e, stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando con grande attenzione ...

Calcio - la Champions League torna su Mediaset! Una partita a settimana gratis e in chiaro su Canale 5 : tutto il palinsesto : Mediaset trasmetterà in diretta tv, gratis e in chiaro, una partita a settimana della Champions League 2019-2020. Il Biscione ha trovato l’accordo con Sky che detiene i diritti della massima competizione continentale per importanza e così la migliore partita della squadra italiana impegnata il mercoledì sera sarà visibile su Canale 5. Mediaset subentra così alla Rai che nell’ultima stagione garantiva la messa in onda di un match per ...

Sacchi : Il Calcio di dominio e bellezza di Sarri è il pass della Juve per vincere la Champions : Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport si pronuncia sulla scelta di Andrea Agnelli di esonerare Allegri, vincitore di 5 campionati, e mettere Maurizio Sarri alla giuda della Juventus. È difficile pensare che un cambiamento così totale, di stile, di lavoro e di idee, possa dare subito dei risultati. Tutti i tecnici della Juve sono stati sempre dei grandi tecnici capaci di mantenere i bianconeri a vertici della Serie A, ma alla Juve è sempre ...

MURIEL ALL'ATALANTA/ Calciomercato - primo colpo per la Champions : le cifre : MURIEL ALL'ATALANTA: primo regalo a Gasperini in vista della Champions League. L'ex Fiorentina arriva a titolo definitivo dal Siviglia.

Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions - arriva Muriel : cifre e dettagli : Colpo da Champions per l’Atalanta! Chiuso, nella notte, l’affare Muriel con il Siviglia: i bergamaschi compongono un attacco da sogno con Duvan Zapata L’Atalanta batte un Colpo da Champions. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Siviglia per portare Muriel a Bergamo a titolo definitivo. L’attaccante colombiano, attualmente infortunatosi in Coppa America, ...

Superchampions - le parole di Micciché e De Siervo : “Si rischia di affamare il Calcio italiano” : Le parole di Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo, nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea odierna della Lega A che si è espressa contro la proposta di una Superlega europea. Il presidente della Lega A ha dichiarato: “Ci sarebbe una grande perdita di valore del campionato, dal 35 al 70%. Vuol dire che se noi abbiamo venduto gli ultimi diritti tv italiani ed esteri per oltre 1 miliardo di euro, con la riforma ...

Super Champions - Gravina : «Il Calcio è di tutti e va difeso» : Gravina Super Champions – «Il calcio appartiene a tutti». Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ribadito il concetto a proposito delle discussioni sulla cosiddetta Super Champions. Gravina è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 durante la trasmissione “Non Stop News”, spiegando che «il giocattolo dobbiamo difenderlo con tutte le energie. Il calcio ha anche […] L'articolo Super Champions, Gravina: «Il calcio è di tutti e va ...

Super Champions - domani assemblea in Lega Calcio - i dettagli : domani, lunedì 10 giugno, si terrà un’assemblea di Lega di serie A molto importante a Milano. La Repubblica svela quello che sarà il tema della riunione: “Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico”. Un tema, quello delle nuove Coppe europee, che allarma i presidenti di Serie A: “Secondo uno studio commissionato dalla Lega, e che sarà presentato in ...

Calcio : Atalanta in Champions - Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo (2) : (AdnKronos) - Nel regolamento del Comune, la cittadinanza onoraria viene attribuita “a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per

Calcio : Atalanta in Champions - Gori farà Gasperini cittadino onorario Bergamo : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che per la prima volta ha portato la squadra in Champions League, potrebbe diventare molto presto cittadino onorario di Bergamo. La proposta è stata portata dal sindaco Giorgio Gori nella prima giunta del nuovo mandato, ch

Riforma Champions League - Agnelli mette le cose in chiaro : “bisogna trovare soluzioni per il bene del Calcio europeo” : Il presidente dell’Eca si è soffermato sulla proposta di Riforma della Champions League, intervenendo all’Assemblea Generale tenutasi a Malta “Abbiamo una visione d’insieme del calcio europeo. Ognuno di noi proviene da un Paese diverso, con un campionato diverso con differenti problemi e opportunità. Cerchiamo tuttavia di trovare soluzioni per il bene del calcio europeo nel suo complesso, senza pensare ai singoli ...

Il Calcio piange Lennart Johansson - fu presidente Uefa per 17 anni : durante il suo mandato lanciò la nuova Champions League : L’ex presidente dell’Uefa si è spento questa mattina all’età di 89 anni, durante il suo mandato lanciò il nuovo format della Champions League La Uefa e il mondo del calcio piangono la morte, all’età di 89 anni, di Lennart Johansson. Il dirigente svedese che è stato presidente dell’Uefa per 17 anni, dal 1990 al 2007, è morto dopo una breve malattia. Roland Weihrauch durante il suo mandato, il volto del gioco ...