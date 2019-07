Brindisi | ricercato da sei anni per truffa della sabbia nel Bahrain | arrestato in un hotel

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) Quella che arriva dalla provincia di, precisamente da Ostuni, è una vicenda alquanto singolare. Infatti, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 47che eradal 2013. Laposta in essere dal soggetto sarebbe legata all'estrazione di grosse partite diestratte dal deserto arabico, precisamente dallo Stato del, le quali poi venivano inviate a destinazione via mare. Tutta questa merce però sarebbe stata pagata con ben 13 assegni a vuoto. L'indagato è stato ritrovato in un albergo posto sulla costa ostunese, a nord didunque. I poliziotti stavano eseguendo un controllo La Squadra Mobile ieri stava eseguendo alcuni controlli di routine all'interno delle strutture ricettive intorno ad Ostuni, questo in modo da controllare chi alloggia neglizona. Quando hanno fermato il 47enne i poliziotti gli ...

