Brexit | Corbyn ha deciso | ‘Sì a un nuovo referendum | Labour appoggerà il Remain’

(Di martedì 9 luglio 2019) Jeremyha detto una parola chiara sulla: il leader delschiera ufficialmente il partito a favore d’un secondoe si impegna a sostenere l’opzione Remain se il prossimo governo conservatore si arrenderà all’idea di unvoto popolare, contro qualunque ipotesi di divorzio no deal come pure contro qualunque “dannoso” accordo di uscita dall’Ue di marca Tory. La decisione, rinviata nelle settimane scorse, è stata ratificata oggi dal governo ombra e annunciata in una lettera aperta. Nella lettera aperta inviata daagli iscritti del Partito Laburista, il leader rompe gli indugi superando buona parte delle esitazioni che il fronte anti(maggioritario, ma non unanime nelle file della sua formazione) gli aveva finora contestato. E sollecita chi fra Boris Johnson e Jeremy Hunt sia destinato a subentrare a Theresa May come prossimo primo ...

