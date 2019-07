Brasile-Argentina | parla l’arbitro del match | “le dichiarazioni di Messi? Mi hanno

sportfair

(Di martedì 9 luglio 2019) Il direttore di gara diè tornato are dell’incontro, soffermandosi anche sulle polemiche scaturite dopo lediLe polemiche scoppiate dopo la semifinale di Copa America tracontinuano a tenere banco, coinvolgendo anche Roddy Zambrano, l’arbitro dell’incontro. AFP/LaPresse Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di un programma radiofonico in Ecuador, rivelando quanto accaduto in campo: “sul rigore non dato ad Otamendi il Var ha determinato che fosse una situazione da 50-50%, ha rilevato che non ci fossero gli estremi per dare un rigore netto. Il contatto Alves-Aguero? Era un fallo imprudente ai danni del difensore.? Mai avuto problemi con lui, sono rimasto molto sorpreso da ciò che ha detto, ma ognuno ha la propria opinione“.L'articolol’arbitro ...

