Boxe – Sergio Demchenko sfida Zoulikha per il titolo dei pesi mediomassimi | le sensazioni

(Di martedì 9 luglio 2019) Ledialla vigilia dellacontroal Foro Italico per ilvacante dell’Unione Europea deiL’11 luglio, allo stadio Nicola Pietrangeli presso il Foro Italico di Roma, l’ucraino ma italiano d’adozionesfiderà il francese Hakimper il vacantedell’Unione Europea deisulla distanza delle 12 riprese. E’ una delle tre sfide titolate della grande manifestazione organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta. Combattere in un match di cartello è una situazione inusuale perche ha combattuto in tutta Europa nel ruolo dellonte di qualità da battere per migliorare il record dell’idolo locale. Infatti, quasi tutte le sconfitte dihanno avuto luogo fuori ...

