Bitter Sweet | episodio 9 luglio | l' Aslan accusato di aver rapito il nipote

Bitter Sweet - puntate luglio : Ferit scopre che la Piran ha mentito per coprire la sorella : La soap Bitter Sweet-Ingredienti d'amore continua ad ottenere risultati soddisfacenti per quanto concerne gli ascolti Tv. Durante le puntate che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, Ferit Aslan scoprirà che Nazli Piran gli ha mentito sul coinvolgimento della sorella Asuman nel piano volto a fargli perdere la custodia di Bulut. Sarà Deniz a fare in modo che l'uomo d'affari apprenda la verità, coadiuvato dalla malvagia ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Nazli apprende che Ferit vuole vendere il suo ristorante : Le avventure della nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuano a tenere vivo l’interesse dei telespettatori. Nei prossimi episodi Nazli Piran sarà motivo di profonda delusione per Ferit Aslan. Quest’ultimo, che sperava di aver trovato la donna della sua vita, riceverà un duro colpo al cuore quando apprenderà la verità sul tradimento di Asuman. Il ricco imprenditore verrà a conoscenza, attraverso Deniz, che la sorella ...

Bitter Sweet - spoiler del 10 luglio : Tarik invita Fatos ad uno spettacolo teatrale : Torna lo spazio dedicato alle novità su Bitter Sweet, la serie tv ambientata in Turchia con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista in Cherry Season- La Stagione del cuore con Serkan Cayoglu. Gli spoiler della nuova puntata in programma mercoledì 10 luglio su Canale 5, svelano che Ferit Aslan chiederà spiegazioni a Nazli Piran per il suo strano comportamento mentre Tarik deciderà di invitare Fatos ad un appuntamento, dove incontreranno ...

Bitter Sweet - trame : il fratello di Demet aiuta l'Aslan ad ottenere l'affido del nipote : Nei prossimi episodi dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore ci sarà un felice epilogo per il piccolo Bulut che è stato costretto a trasferirsi a casa di Demet e Hakan dopo essere rimasto orfano. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà le prossime settimane rivelano che il piccolo protagonista finalmente andrà a vivere, come sperava. con il suo adorato zio, Ferit Aslan, che riuscirà nel suo intento grazie alla complicità di ...

Bitter Sweet anticipazioni : Asuman invita l'Aslan a perdonare sua sorella : Negli episodi italiani attuali della soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, c’è stato l’ennesimo avvenimento spiacevole. Il piccolo Bulut ancora sofferente per la perdita dei suoi genitori, è stato affidato in modo definitivo a Demet e Hakan che sono riusciti a mettere in cattiva luce Ferit Aslan. Gli Onder hanno raggiunto il loro obiettivo anche per merito della complicità di Asuman Piran, che gli ha fatto avere la copia di un ...

I fan di Bitter Sweet sono infuriati : Canale 5 continua a tagliare le scene clou - anche il bacio (video) : Scoppia la polemica sui social dopo la puntata di Bitter Sweet che ha dato il via a questa settimana complicata. Una serie di tagli e cuci fatti male hanno messo in subbuglio i fan della serie turca con Ozge Gurel che oggi si sono ritrovati davanti ad un vero scempio. La prima puntata della settimana era tanto attesa per via del ritorno dei due protagonisti in tv ma, soprattutto, per il loro bacio ma tutto è svanito quando tutto è stato tagliato ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 9 e 8 luglio : Ferit e Nazli ritrovano Bulut : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 8 luglio 2019: dopo aver bevuto, Ferit e Nazli trascorreranno la notte insieme mentre Bulut...

Bitter Sweet - spoiler 23° episodio : Hakan scopre che Deniz ha una cotta per Nazli : La soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continua a catturare l’interesse del pubblico. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 10 luglio 2019, rivelano che Hakan Onder farà una scoperta che potrebbe avvantaggiarlo nella sua lotta per poter mettere le mani nell'azienda di Ferit Aslan. Il marito di Demet mentre si troverà in compagnia del cognato Deniz, non farà fatica a capire che il ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 9 luglio 2019 : anticipazioni ventunesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 9 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Il piccolo Bulut viene finalmente trovato da Nazli e Ferit nella casa dei suoi defunti genitori. Poco dopo, insieme alla polizia, giungono Demet e Hakan, ed il bimbo se ne va con loro. È arrivato il primo giorno di lavoro alla Pusula Holding per Demet e Hakan, ma c’è molto nervosismo… Nazli prende ...

Bitter Sweet - anticipazioni 9 luglio : la Piran si allontana dall'Aslan : Nuovo appuntamento dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio trasmesso martedì 9 luglio su Canale 5, svelano che Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno a trovare il piccolo Bulut, mentre Deniz inizierà i lavori al nuovo locale. Bitter Sweet: Nazli contro Asuman Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda lunedì 8 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, ...

Bitter Sweet anticipazioni - il confronto tra Asuman e Ferit dopo la scoperta : anticipazioni Bitter Sweet: Nazli frenata dal comportamento di Asuman Gran parte delle difficoltà di Nazli nei confronti di Ferit dipendono dal tradimento della propria sorella Asuman: come saprete senz’altro, la cuoca aspirante ristoratrice non riuscirà a lasciarsi andare completamente con Aslan, anche dopo essersi scambiati un primo romantico bacio, perché non vuole che questa storia […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni, il ...

Trame Bitter Sweet lunedì e martedì : Bulut scappa di casa : Una nuova settimana è cominciata e la soap opera turca Bitter Sweet è pronta a regalare tanti nuovi ed avvincenti colpi di scena. I primi due episodi della settimana sono davvero molto intriganti: il Tribunale, purtroppo, ha preso una drastica decisione per l'affidamento di Bulut. Di questo, ovviamente, sarà molto risentita Nazli, la quale si arrabbierà con sua sorella Asuman. La cuoca si dirà pronta a confessare tutta la verità a Ferit, ma la ...