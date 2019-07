Bitter Sweet | episodi 26-30 | Ferit indaga su Asuman | Engin e Fatos si fidanzano

Bitter Sweet - anticipazioni 11 luglio : Deniz mette fine all'amicizia con Alya : Nuovo appuntamento sulle novità di Bitter Sweet, la serie tv turca ambientata ad Istanbul che narra la storia di Nazli Piran e Ferit Aslan. La trama del nuovo episodio in programma giovedì 11 luglio su Canale 5, svelano che Deniz deciderà di troncare ogni rapporto con la cantante Alya mentre Demet scoprirà di attendere un bambino da suo marito Hakan. Una lieta notizia che non porterà il sorriso alla donna, tanto da prendere una decisione ...

Bitter Sweet - anticipazioni prossima settimana : guerra tra la cuoca e l'Aslan : La nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” è sempre più movimentata. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 15 al 19 luglio 2019, i due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Piran saranno ai ferri corti. Tutto avrà inizio quando la cuoca pur essendosi resa conto di provare qualcosa di forte per il ricco imprenditore, si licenzierà. Purtroppo la sorella di Asuman si vedrà costretta a continuare a prestare servizio ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Fatos accetta l'invito dell'autista - la Piran evita l'Aslan : Una nuova e appassionante puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i numerosissimi fan della soap opera turca nel pomeriggio di mercoledì 10 luglio 2019, dove, stando alle anticipazioni, vedremo che Tarik finalmente, prendere coraggio e inviterà Fatos a teatro. I due però, si ritroveranno seduti proprio vicino a Engin e alla sua amica Adriana, creando non poco imbarazzo tra i protagonisti. Intanto Bulut, dopo essere stato ritrovato ...

Bitter Sweet - trama 24^ puntata : Ayla rivela di amare Deniz durante un concerto : L’appassionante soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” ha già conquistato i telespettatori italiani. Le anticipazioni del ventiquattresimo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 11 luglio 2019, dicono che Deniz per l’ennesima volta spezzerà il cuore ad Ayla. Quest’ultima sempre più testarda e gelosa del rapporto nato tra il fratello di Demet e la cuoca Nazli Piran, rivelerà ciò che prova per il musicista ...

Anticipazioni Bitter Sweet puntate dal 15 al 19 Luglio 2019 : Guerra tra Ferit e Nazli! : Le Anticipazioni delle puntatedal 15 al 19 Luglio 2019 svelano che Nazli darà le dimissioni, ma Ferit la prenderà male e la costringerà a tornare a lavorare. In tutto questo, Deniz vorrà svelare i suoi sentimenti alla ragazza. Le Anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 Luglio trattano soprattutto la relazione sempre più difficile tra Ferit e Nazli. La ragazza addirittura non vuole lavorare più da lui e si comporta in maniera molto strana con ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 10 e 9 luglio : Tarik pazzo di Fatos? : BITTER SWEET, Anticipazioni 10 e 9 luglio: Nazli e Ferit ritrovano il piccolo Bulut, ma tra i due, a causa del bacio, c'è un forte imbarazzo...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 10 luglio 2019 : anticipazioni ventitreesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 10 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli si comporta in modo evasivo con Ferit e cerca in tutti i modi di non parlare con lui di quanto successo la notte prima… Tarik invita Fatos a teatro a vedere uno spettacolo, ma i posti sono vicini a quelli di Engin e Adriana. Hakan e Deniz, in un ristorante, hanno un lungo dialogo sui ...

Bitter Sweet Anticipazioni 10 luglio 2019 : Deniz riuscirà a conquistare Nazli? : Deniz si è accorto di amare Nazli ma non sa se la ragazza ricambia in qualche modo i suoi sentimenti.

Anticipazioni turche Bitter Sweet - Nazli parte per Antiochia : è Ferit la causa : Bitter Sweet, Anticipazioni turche Nazli e Ferit: grandi cambiamenti nella soap opera Grandi colpi di scena caratterizzeranno le puntate di agosto di Bitter Sweet, visto che Ferit scoprirà del tradimento di Nazli, cioè del suo comportamento volto a proteggere solo e soltanto la sorella Asuman. Il motivo è presto detto, e forse proprio questa sarà […] L'articolo Anticipazioni turche Bitter Sweet, Nazli parte per Antiochia: è Ferit la causa ...

Bitter Sweet al 19/07 : la moglie di Hakan vuole abortire - ma viene ricattata da Asuman : Le avventure della nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si fanno sempre più interessanti. Negli episodi che andranno in onda la prossima settimana sempre su Canale 5, Nazli Piran ancora più sofferente per via delle malefatte della sorella, riuscirà a convincere Ferit Aslan ad accettare le sue dimissioni. Quest’ultimo non la prenderà affatto bene quando verrà a sapere che la sua ex cuoca non gli aveva detto che avrebbe ...

Bitter Sweet trame 15-19 luglio : Nazli lascia il lavoro alla villa per aprire un locale : Le vicende della soap opera turca Bitter Sweet della prossima settimana si preannunciano molto avvincenti. Dopo quanto accaduto alla villa, Nazli si mostrerà molto insofferente nel continuare a lavorare per Ferit. Per questo motivo, proverà a recedere anticipatamente dal contratto. L'imprenditore però glielo impedirà, facendo leva sulla clausola che prevede il pagamento di 100 mila lire turche in caso di dimissioni anticipate. Non avendo la ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntate dal 15 al 19 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019: Demet si reca in una clinica per effettuare un’interruzione di gravidanza e Asuman la minaccia dicendole che, se svelerà la storia delle foto, lei si vendicherà dicendo ad Hakan dell’aborto. Nazli non sa se accettare o meno il lavoro di Deniz, ma comunque decide di rinunciare al lavoro a casa di Ferit, ...

Bitter Sweet - episodio 9 luglio : l'Aslan accusato di aver rapito il nipote : Oggi martedì 9 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di ‘Bitter Sweet ingredienti d’amore’, la fortunatissima soap turca che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, nei ruoli rispettivamente di Ferit e Nazli. Stando alle anticipazioni, nel nuovo episodio i due giovani saranno accusati del rapimento di Bulut, non sapendo che il bambino è fuggito da casa degli Onder per sua volontà, andando a rifugiarsi nella ...

Bitter Sweet - puntate luglio : Ferit scopre che la Piran ha mentito per coprire la sorella : La soap Bitter Sweet-Ingredienti d'amore continua ad ottenere risultati soddisfacenti per quanto concerne gli ascolti Tv. Durante le puntate che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, Ferit Aslan scoprirà che Nazli Piran gli ha mentito sul coinvolgimento della sorella Asuman nel piano volto a fargli perdere la custodia di Bulut. Sarà Deniz a fare in modo che l'uomo d'affari apprenda la verità, coadiuvato dalla malvagia ...