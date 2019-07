Biathlon | l’Italia si preparerà a Ruhpolding Gruppo guidato da Wierer e Vittozzi

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) A distanza di quaranta giorni dal primo stage svolto ad Appiano, sono in partenza per il secondo raduno di preparazione gli atleti delElite e della squadra A per quanto riguarda il. Come comunica la FISI sono dieci infatti i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz che saranno impegnati da martedì 9 fino a venerdì 19 luglio a(Ger), nella Chiemgau Arena. Si tratta di Patrick Braunhofer, Dominik Windisch, Daniele Cappellari, Giuseppe Montello, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Dorotheae Lisa. A dirigere gli allenamenti ci sarà lo staff composto dall’allenatore responsabile Andreas Zingerle e dai tecnici Klaus Hoellrigl, Nicola Pozzi, Andrea Zattoni e dal fisioterapista Teseo Ginato. nicolo.persico@oasport.it Fonte: Federico Angiolini Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il ...

