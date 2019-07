Beni culturali | “Palazzo Bonaparte potente operazione valorizzazione”

Riforma del ministero : Lega e 5 stelle litigano anche sui Beni culturali : Le divisioni all’interno del Governo non risparmiano i beni culturali, ministero finora rimasto ai margini del dibattito politico. Tema delle divergenze è la Riforma organizzativa del dicastero...

Via libera alla riforma del ministero dei Beni culturali : Ha avuto l'ok del consiglio dei ministri, anche la riforma del ministero dei Beni culturali. Il testo della nuova organizzazione prevede, tra l'altro la soppressione dell'autonomia per tre musei nazionali. Si tratta del Museo nazionale etrusco di villa Giulia a Roma del parco archeologico dell'Appia antica e delle Gallerie dell'Accademia a Firenze. Salvo il museo del Castello di Miramare a Trieste.

Beni culturali - la riforma-pasticcio di Bonisoli : È francamente un pasticcio. È difficile definire altrimenti questa ‘riforma’ chiaramente priva di una visione complessiva, con un insieme di interventi scollegati e più o meno casuali, alcuni fatti solo per recuperare posizioni dirigenziali, altri per dare almeno un’impressione di discontinuità rispetto all’odiata ‘riforma Franceschini’, altri ancora pensati solo per attribuire ...

Beni culturali - il Parlamento non ratifica la Convenzione di Faro. Ed è incomprensibile : Un pregevole volume consente di fare il punto della situazione su una vicenda incomprensibile per non dire kafkiana: la mancata ratifica parlamentare della Convenzione di Faro. Il valore del patrimonio culturale per la società e le comunità, la Convenzione del Consiglio d’Europa tra teoria e prassi (Linea Edizioni) è una preziosa pubblicazione che raccoglie notevoli esperienze degli attori impegnati sul campo e ricerche accademiche che mettono ...

Elenchi professionisti Beni culturali - pubblicato il decreto. Come iscriversi : Il 20 Maggio è stato firmato il decreto di costituzione degli Elenchi professionisti Beni Culturali, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 29 Maggio 2019. Sette gli Elenchi previsti, divisi per professione: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, storici dell’arte, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai Beni Culturali. I bandi per l’inserimento ...

Molestie - umiliazioni e paura anche nel settore dei Beni culturali. “Non ho denunciato perché precaria” : Quando Alyssa Milano il 15 ottobre 2017 ha twittato l’espressione “Me too” forse non pensava che tutto il mondo femminile si sarebbe compattato per raccontare le esperienze di Molestie o violenza sul lavoro. perché le storie di piccoli e grandi soprusi non riguardano solo i set cinematografici o i casting, i provini e le audizioni per le tv. A tracciare l’esistenza del fenomeno anche nel settore dei beni culturali ha provveduto un ...

Concorso Ministero Beni culturali - entro luglio il bando per 2.052 assunzioni : La pubblicazione dei primi bandi di Concorso Ministero Beni Culturali è davvero prossima: lo ha annunciato l’agenzia AgCult riportando l’interrogazione avvenuta tra il Sottosegretario ai Beni Culturali, Gianluca Vacca, e il Capogruppo in Commissione Cultura di Montecitorio, Alessandra Carbonaro. A luglio i primi bandi per l’assunzione di 2.052 figure tra il 2019 e il 2020. A queste se ne aggiungeranno altre 3.600 previste dal ...