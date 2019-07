BEAUTIFUL | anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 luglio 2019

tvsoap

(Di martedì 9 luglio 2019)settimanalida lunedì 15 a venerdì 19: Alla Forrester, Emma ringrazia Xander per non aver insistito: lei non vuole affrettare i tempi. Lui la abbraccia, ricordando intanto le parole di Zoe. Brooke va a trovare Katie e la prega di non proseguire con la causa per la custodia esclusiva di Will. Quando Brooke va da Bill per spiegargli che non è riuscita a dissuadere Katie a proseguire con la causa per la custodia di Will, Bill la bacia. Brooke promette a Bill che proverà ancora ad aiutarlo. Più tardi, Justin rimprovera Bill perché rischia che Brooke riveli a Katie o a Ridge di averla baciata. Ridge chiama Thorne e tutti sono felici alla notizia del suo fidanzamento con Katie, tranne Brooke che lo considera un espediente per vincere la battaglia per la custodia di Will. Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su, del ...

