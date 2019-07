Batman Arkham Collection Steelbook Edition arriverà a settembre in Europa

Amazon UK avrebbe svelato Batman Arkham Collection Steelbook Edition : Batman Arkham Collection Steelbook Edition per PlayStation 4 e Xbox One è comparsa sulle pagine di Amazon UK, riporta Eurogamer.net.Previsto per la pubblicazione il 6 settembre 2019, la collezione - che deve ancora essere formalmente annunciata per sistemi di generazione attuale - includerà Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight. La Collection non dovrebbe includere Batman: Arkham Origins."La Collection Batman: Arkham ...

Un nuovo gioco della serie Batman Arkham? Non un sogno esclusivamente dei fan : Sono passati ormai quattro anni abbondanti da quando la serie Batman Arkham ha fatto capolino per l'ultima volta sul mercato. L'ultima apparizione del crociato incappucciato, Batman Arkham Knight, fu in grado di riscuotere un discreto successo, ma con quel capitolo pare sostanzialmente essersi conclusa (almeno per il momento) la carriera videoludica dell'uomo pipistrello. Una decisione ben poco condivisa dalla community quella di Rocksteady ...