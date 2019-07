Bari | rissa vicino la stazione | arrestati due giovanissimi

Bari - maxi-rissa tra italiani e immigrati. Interviene l’esercito : Emanuela Carucci Tre feriti nello scontro dopo gli apprezzamenti a una ragazza da parte di uno straniero e la reazione del fidanzato della giovane donna Una maxi rissa è scoppiata ieri sera a Bari , intorno alle 21, in piazza Aldo Moro in pieno centro. Tutto pare sia partito da un diverbio tra giovani baresi ed alcuni extracomunitari. Uno di questi ultimi avrebbe fatto un apprezzamento ad una ragazza, fidanzata di un componente del ...

Bari - maxi-rissa in piazza Moro : coinvolti cittadini italiani e stranieri - diversi feriti : Si sono vissuti momenti di vera tensione ieri sera a Bari , nel pieno centro del capoluogo pugliese e a due passi dalla stazione centrale, precisamente in piazza Aldo Moro , dove all'improvviso è scoppiata una maxi-rissa tra una ventina di persone, le quali erano sia cittadini italiani che stranieri . Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che a scatenare il tutto sia stata una parola di troppo detta da un richiedente asilo nei confronti di ...

Bari - maxi rissa tra stranieri e italiani : decine di persone coinvolte e diversi feriti : Un apprezzamento di troppo a una ragazza, le parole grosse e gli insulti poi si è arrivate alle mani con il coinvolgimento di altre persone . È la dinamica che sarebbe alla base di una violenta rissa tra due nutriti gruppi contrapposti scoppiata nelle scorse ore in piazza Moro a Bari , nei pressi della stazione centrale. L'episodio nella serata di lunedì poco dopo le 21. Ad essere coinvolti non meno di un ventina di persona che si sono affrontate ...

Treviso - l’autopsia sul Barista morto mentre cercava di sedare una rissa : ucciso da un infarto : Alessandro Sartor era intervenuto la settimana scorsa per sedare una rissa in una frazione di Cison di Valmarino (Treviso). Due fratelli stavano litigando davanti al bar quando lui è intervenuto per calmare gli animi. Come risposta sarebbe stato spinto, ma dall’autopsia è emerso che è morto per un malore improvviso.