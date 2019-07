Bari | arrestato l' ex giudice Francesco Bellomo | calunniò e minacciò il premier Conte

Bari - armato di bastone aggredisce una donna 55enne : arrestato 33enne : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio a Bari, precisamente in via Ricchioni, dove un cittadino nigeriano 33enne, irregolare sul territorio italiano, ha improvvisamente aggredito una donna di 55 anni, che di professione fa l'impiegata. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto sarebbe stato armato di un bastone. La donna si trovava alla fermata del bus, quando il malintenzionato ha improvvisamente fatto ...

Bari - diffonde sui social foto intime della ex e dà fuoco alla sua auto : arrestato 40enne : L'ennesimo episodio di violenza di genere arriva questa volta da Bari, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, accusato di perseguitare insistentemente la sua ex compagna, dopo aver terminato con quest'ultima una relazione. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare dalla testata giornalistica Bari Today, l'uomo era stato già arrestato in precedenza per i medesimi reati, e aveva scontato quattro mesi di ...

TENTA DI RAPIRE BAMBINO DA AUTO/ Bari - fermato dal padre del piccolo : arrestato : Bari, un 35enne indiano ha TENTAto di RAPIRE un BAMBINO di 5 anni dall'AUTO del padre: solo la prontezza del genitore ha evitato il peggio.

Bari - uomo si avvicina ad un'auto e tenta di rapire un bambino di cinque anni : arrestato : I carabinieri di Casamassina, cittadina alle porte di Bari, ieri sera hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di nazionalità indiana 35enne, già noto alle Forze dell'Ordine, che ha cercato di rapire un bambino di 5 anni che si trovava in macchina con il padre. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto in questione si è avvicinato alla vettura, urlando al conducente di ...

Bari - tenta di rapire bambino di 5 anni dall'auto del padre : arrestato 35enne senza fissa dimora : L'episodio in presenza del genitore, che ha bloccato le portiere della macchina e si è allontanato. I carabinieri hanno trovato l'aggressore, con precedenti penali e di origine indiana, ancora in evidente stato di agitazione

Bari - ha problemi economici e tenta di uccidere figlio di 4 mesi : arrestato 40enne : Un bruttissimo episodio si è verificato a Conversano, nel barese, dove un uomo di 40 anni, al culmine dell'ennesima lite con la compagna per i loro problemi economici, ha tentato di uccidere il loro bambino di soli 4 mesi. Tempestivo è stato l'intervento dei carabinieri della locale stazione, che sono stati allertati da alcuni vicini che hanno assistito a tutta la scena. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, l'uomo, noto per piccoli ...

Bari - tenta di uccidere in strada il figlio neonato dopo una lite con la convivente : arrestato : E' accaduto a Conversano, dove i passanti hanno avvertito i carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. L'uomo è un 40enne originario di Bari e con piccoli precedenti per scommesse clandestine e nel gioco di azzardo

Bari - bancarotta e riciclaggio per 'crac Ciccolella' : arrestato Cosmo Damiano Giancaspro : La Guardia di Finanza di Bari, su disposizione del Gip del Tribunale di Trani, questa mattina ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, tutte indagate, a vario titolo, per bancarotta, abuso d'ufficio, peculato ed auto-riciclaggio. Tra i fermati ci sono anche nomi illustri, come l'ex patron della squadra di calcio, FC Bari, Cosmo Damiano Giancaspro. Gli arresti odierni rappresentano, come riferisce SkyTg24 ...

