Banjo-Kazooie Nuts & Bolts | il compositore Grant Kirkhope spiega quale sia stato il

(Di martedì 9 luglio 2019)è un capitolo del franchise che si è incentrato per lo più su un sistema di costruzione. Proprio per questa scelta il titolo èmolte volte criticato dai fan della serie.Come riporta Dualshockers, il gioco è tornato a far parlare di sé dopo che ildella colonna sonora,, ha espresso in un tweet la sua opinione a riguardo. Peril difetto più grande di questo gioco èdi non essere una IP standalone, divisa dalla serie.Nel tweet si legge: "andè un buon gioco, per certi versi può essere definito come il precursore di Minecraft. Tuttavia il suo problema èdi non essere una IP indipendente da BK".Leggi altro...

