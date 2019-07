Autonomia | c' è un Pd che la vuoleBonaccini | Noi meglio di Roma

Le ragioni che hanno fatto rinviare nuovamente il dossier sull'Autonomia : Concessioni autostradali e ferroviarie, sovrintendenze e organici scolastici. Sono i nodi ancora irrisolti del secondo round di trattativa governativa sul dossier autonomia. Dopo l'accordo sull'impianto finanziario raggiuntola scorsa settimana, e limato negli ultimi giorni, non si è chiusa la 'partita' delle competenze: ovvero delle materie concorrenti sulle quali Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna chiedono maggiore autonomia allo Stato. Nel ...

Roma, 8 lug. (AdnKronos) – "Anche oggi l'Autonomia la facciamo domani. Bisogna uscire al più presto dall'impasse e scrivere un provvedimento che non spacchi l'Italia in due e garantisca i diritti di tutti i cittadini". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, su Twitter.

Autonomia - via al vertice con Conte e i vicepremier. “Passi avanti - ma è quasi impossibile che si chiuda oggi” : Lo stop lo scorso 3 luglio, l’ottimismo prima di entrare a Palazzo Chigi e, raccontano fonti di governo, i primi “passi avanti” durante il faccia a faccia tra Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri competenti e alcuni tecnici dei dicasteri interessati. Tutti o quasi, insomma, perché la giornata è cruciale per sbloccare il dossier Autonomia regionale – i cui testi per la ministra Erika ...

Che cos'è l'Autonomia differenziata - il nuovo banco di prova per il governo : Il vertice che si terrà oggi a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri interessati e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sarà incentrato tutto sul tema dell'autonomia differenziata, tema sul quale si sono registrate differenze di vedute e che ancora non è dunque approdato in Parlamento. La richiesta di maggiore autonomia è stata avanzata da nove regioni (Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, ...

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco perché l'Autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

A che punto è la questione dell'Autonomia di Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : Un vertice fiume, durato poco più di tre ore, per fare il punto sull'autonomia differenziata e tentare di avviare le intese con le tre Regioni che, per prime, ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. A margine della riunione (affollata dalla presenza di molti ministri e tecnici), poi, Matteo Salvini ha affrontato il nodo del ministro per le Politiche europee, casella rimasta vacante dal 'trasloco' di Paolo Savona alla ...

Matteo Salvini al vertice : "Autonomia - mio testo in cdm poi sì a modifiche in Aula". Perché può finire male : L'autonomia regionale è a rischio. "Il mio testo è pronto da mesi", annuncia Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice di governo dedicato proprio a questo tema. Il leader della Lega e vicepremier ha negato di voler sottrarre il tema all'esame del Parlamento: "No, no, no, il Consiglio d

Luca Zaia : "L'Autonomia è una rivoluzione. Ci sarà anche se il governo cade" : Presidente Zaia, questa autonomia passerà le forche caudine del Consiglio dei ministri o resterà fuori ancora dalla porta? Mercoledì c' è un ennesimo appuntamento a Roma... «Sono fiducioso. Ovvio che i continui rinvii non fanno piacere, ma devo dire che non mi scandalizzano i tempi. Il progetto è g

Borletti Buitoni ci spiega perché l'Autonomia dei musei va difesa : La controriforma Bonisoli, il sindaco di Firenze Dario Nardella la definisce un “atto antipatriottico”. Peter Aufreiter, direttore della Galleria nazionale delle Marche, ha deciso di lasciare perché non si sente più utile al 100 per cento, dopo i cambiamenti che il ministero dei Beni culturali sta a

L'Autonomia? Può anche aspettare Salvini nicchia - monta l'ira al Nord : Niente da fare. La Lega, almeno quella del suo segretario Matteo Salvini, ha definitivamente detto addio all'epoca del federalismo e della Padania libera e indipendente da celebrare sul fiume Po. Il leader del Carroccio aveva promesso con un'intervista ad Affaritaliani.it che il via... Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini : “Autonomia domani in Consiglio dei ministri. Tav leggera? A me piacciono treni che corrono” : Una serie di provvedimenti da mettere in cantiere e di nodi da scegliere, mentre c’è da lavorare per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo, su cui il 2 luglio si esprimerà la Commissione europea. Per il Governo comincia un’altra settimana di vertici e di tensioni, con le divergenze su flat tax e salario minimo per quel che riguarda i conti, ma soprattutto con un compromesso ancora più difficile da trovare su altri ...