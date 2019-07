Atletica | Universiadi 2019 | Daisy Osakue strabilia il San Paolo! Oro strepitoso | disco a

oasport

(Di martedì 9 luglio 2019) Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’leggera alle, come da pronostico ci pensache trionfa nel lancio deldavanti al nutrito pubblico dello Stadio San Paolo di Napoli. L’azzurra ha fatto volare il suo attrezzo a 61.69 metri, ritoccando così il suo personale di 34 centimetri (in stagione si era spinta fino a 61.35) e timbrando la settima prestazione italiana di tutti i tempi (le prime sei appartengono alla primatista nazionale Agnese Maffeis che detiene il record con i 63.66 metri del 1996). La 23enne torinese, che studia criminologia alla Angelo State University e che lo scorso anno disputò la finale agli Europei, ha sconfitto la quotata tedesca Claudine Vita (61.53) e ha ribadito il minimo per i Mondiali di Doha. In precedenze Ayomide Folorunso aveva conquistato il pass per la finale dei 400 metri ostacoli siglando il ...

