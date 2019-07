Atletica Paralimpica | a Jesolo il ritorno della Minetti e la sorpresa Marcantognini

Blastingnews

(Di martedì 9 luglio 2019) La città di(VE), nelle scorse giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio, è tornata ad ospitare un grande evento sportivo, i Campionati Italiani Paralimpici edizione 2019 di, che si è svolto presso lo Stadio Armando Picchi e si concluso con un totale di nove record assoluti. Centoquarantacinque atleti, provenienti da quaranta società sportive e dilettantistiche in tutta Italia, si sono contesi i titoli paralimpici assoluti nelle specialità di corsa, salti e lanci e hanno gareggiato anche per i minimi di qualificazione per i prossimi Campionati Mondiali di Dubai che si svolgeranno dal 7 al 15 novembre 2019. Hanno partecipato quasi tutti gli atleti di punta delle rispettive categorie nonché gli Azzurrini, dida Lahti in Finlandia, dove hanno conquistato otto medaglie europee giovanili, complessivamente quattro ori, tre argenti e un bronzo....Continua a ...

