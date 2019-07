Atletica – Diamond League | Davide Re in pista domani a Montecarlo

Atletica - Noah Lyles dà spettacolo alla Diamond League : 200 metri corsi in 19.50 - solo 3 fenomeni hanno fatto meglio : Noah Lyles firma uno straordinario tempo di 19.50 nei 200 metri della Diamond League a Losanna: solo Usain Bolt, Yohan Blake e Michael Johnson hanno fatto meglio di lui Un altro passo verso la storia. Soltanto Usain Bolt (19.19), Yohan Blake (19.26) e Michael Johnson (19.32) hanno corso i 200 metri più veloce di quanto fatto stasera da Noah Lyles a Losanna: un sensazionale 19.50 con vento praticamente nullo (-0.1) scuote il meeting ...

Atletica - Diamond League 2019 : Noah Lyles - un fulmine da 19.50 a Losanna! Quarta miglior prestazione di sempre sui 200m! : Spettacolo impareggiabile per l’ottava tappa della Diamond League 2019 andata in scena alla Pontaise di Losanna, in Svizzera. La serata ha regalato tre primati mondiali stagionali e ha visto consacrarsi definitivamente la stella di Noah Lyles. La sorpresa principale è arrivata invece dalla gara di salto con l’asta, dove il polacco Piotr Lisek ha avuto la meglio su una concorrenza di assoluto valore in maniera decisamente ...

Atletica - Diamond League 2019 : velocità da brividi a Losanna con Lyles e Gatlin - Lasitskene per il record : La Diamond League 2019 di Atletica leggera non si ferma proprio mai e, dopo la trasferta negli USA, ritorna in Europa per Athletissima, il tradizionale meeting di Losanna (Svizzera) che andrà in scena venerdì 5 luglio. Riflettori puntati in particolar modo sui 200 metri dove si consumerà l’inedita sfida tra Noah Lyles (19.69 per lo statunitense dodici mesi fa su questa pista) e il nigeriano Divine Oduduru che durante le Finals NCAA si è ...

Atletica – Filippo Tortu fermato da un infortunio : l’azzurro salta la tappa di Montecarlo di Diamond League : Un infortunio ferma Filippo Tortu: niente gara dei 100 metri nella tappa di Montecarlo di Diamond League Filippo Tortu costretto a fermarsi: l’atleta azzurro, atteso a Montecarlo per la tappa di Diamond League, non sarà in gara nei 100 metri a causa di un infortunio. A fermare Tortu è una lesione di tipo 3b del bicipite femorale sinistro, emersa dalla risonanza a cui si è sottoposto al Policlinico di Monza. Tortu sarà costretto ...

Atletica – Diamond League : si avvicina la tappa di Losanna - l’azzurro Bencosme impegnato nei 400 HS : Venerdì 5 luglio c’è il meeting Athletissima per mettere la testa sotto i cinquanta secondi per la prima volta in questa stagione La “quota” azzurra nel tempio di Losanna è garantita da José Bencosme: venerdì 5 luglio c’è il meeting Athletissima per mettere la testa sotto i cinquanta secondi per la prima volta in questa stagione. I 400 ostacoli dell’azzurro delle Fiamme Gialle, contro l’estone Rasmus Magi e il francese Mamadou Kasse Hann, ...

Atletica - Filippo Tortu si è infortunato in Diamond League : indurimento muscolare - attesa per gli accertamenti : Filippo Tortu si è infortunato durante i 100 metri corsi ieri a Stanford (USA) dove si è svolta una tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il primatista italiano (9.99 lo scorso anno) ha risentito di un indurimento all’inserzione alta del femorale sinistro. Il velocista si sottoporrà a degli accertamenti appena ritornerà in Italia, domani martedì 2 luglio. Il brianzolo aveva concluso la gara al settimo posto col tempo di ...

Atletica - Diamond League 2019 : Coleman vola in 9.81 - Benjamin super 47.16 - Lasitskene a 2.04. Serata da urlo a Stanford : A Stanford (USA) è andata in scena la settima tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera, il massimo circuito internazionale è sbarcato in questa località degli States e non a Eugene come da tradizione perché lo Stadio è in fase di ristrutturazione in vista dei Mondiali 2021. Giornata davvero di lusso con tantissimi squilli e prestazioni di altissimo spessore tecnico. LO SHOW DELLA Serata: Chris Coleman ha corso i 100 metri in un ...

Atletica – Diamond League : Filippo Tortu in gara domani nei 100 metri a Stanford : Atletica: domani Tortu nei 100 metri a Stanford in Diamond League Trasferta americana per Filippo Tortu, al via domenica 30 giugno a Stanford, in California, nella settima tappa della IAAF Diamond League 2019. Il tradizionale Prefontaine Classic quest’anno emigra da Eugene, dove è in corso la costruzione dello stadio per i Mondiali 2021, e nel prestigioso meeting ci sarà uno straordinario cast di avversari che attende il primatista ...

Atletica - Diamond League 2019 : parterre da urlo a Stanford. Filippo Tortu sfida il mondo - parata stellare di big : La Diamond League 2019 di Atletica leggera riparte da Stanford (USA) dove domenica 30 giugno andrà in scena la settima tappa del massimo circuito itinerante. Il tradizionale Prefontaine Classic si è trasferito nell’impianto della celebre Università locale visto che lo Stadio di Eugene è in fase di rifacimento per i Mondiali 2021. L’Italia aspetta Filippo Tortu che sarà impegnato in un 100 metri davvero da urlo. Il velocista, reduce ...

Atletica - Filippo Tortu non si ferma : 100 metri a Stanford in Diamond League! Sfida a Coleman - Gatlin e Hughes : Filippo Tortu parteciperà al Prefontaine Classic, tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena domenica 30 giugno a Stanford (USA). Il velocista correrà i 100 metri, ha ricevuto l’invito dagli organizzatori e cercherà di sfruttare al meglio questa possibilità con l’obiettivo di realizzare un gran tempo dopo il 10.15 di Ostrava e il 10.10 di Oslo. Si tratta della quarta uscita stagionale a livello individuale ...

Atletica – Diamond League - buoni risultati per El Otmani e Yeman Crippa nella tappa di Rabat : Il 27enne dell’Esercito ottiene lo standard per i Mondiali di Doha nei 5000 metri, Crippa centra il primato personale alla seconda uscita stagionale nei 1500 nella sesta tappa della IAAF Diamond League, a Rabat, ottimo risultato di Said El Otmani. Il 27enne dell’Esercito ha ottenuto sui 5000 metri lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha, centrando un eccellente 13:19.30 che migliora di ampio margine il vecchio ...

Atletica - Diamond League Rabat 2019 : Dibaba da record sui 1500 - Wale firma il mondiale stagionale - Bondarenko c’è : A Rabat (Marocco) è andata in scena la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera, il massimo circuito internazionale itinerante è volato in Africa e non sono mancate le emozioni. LA GARA COPERTINA: 1500 METRI (femminile) – Genzebe Dibaba non delude quando si presenta in pista e vince una gara letteralmente stellare col tempo di 3:55.47: miglior prestazione mondiale stagionale, 16esimo crono della storia (suo secondo ...

Atletica - Diamond League 2019 : Yeman Crippa firma il personale sui 1500 - azzurro in forma a Rabat : Yeman Crippa si conferma in un eccellente stato di forma e si rende protagonista di un buon 1500 a Rabat (Marocco) dove si sta disputando la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. L’azzurro, capace un paio di settimane fa di timbrare un superlativo 13:09.52 sui 5000 metri al Golden Gala (terzo italiano di sempre), si è cimentato su una distanza più breve e ha comunque ben figurato ottenendo il suo primato personale. ...

Atletica - Diamond League 2019 : Gianmarco Tamberi delude a Rabat - tre nulli a 2.22 : Brutta controprestazione di Gianmarco Tamberi a Rabat (Marocco) dove si sta disputando la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. Il marchigiano, reduce dal buon 2.28 saltato un paio di settimane fa al Golden Gala di Roma, ha commesso tre errori insoliti a 2.22, una misura relativamente bassa e che non dovrebbe creare particolari problemi a un fuoriclasse come l’azzurro. Il 27enne aveva annunciato battaglia alla vigilia ...