Assaltano la banca dell' ospedale armati | catturati

(Di martedì 9 luglio 2019) Stefano Vladovich I due avevano colla sui polpastrelli per non lasciare impronte. Ma si arrendono alla polizia Roma La scena sembra quella di «Quel pomeriggio di un giorno da cani». Sei persone legate e stese a terra, banditi con tute da lavoro, parrucche e pistole spianate. Urla di terrore. Sequenze da film, ieri, al policlinico di Tor Vergata dove una coppia di rapinatori professionisti, Luciano Becciu e Antonio Ferramisco, 64 e 62 anni, danno l'assalto alla filiale Unicredit di viale Oxford, all'internoa seconda Universitàa capitale. Sono le 9,20 quando i due poggiano i polpastrelli ricoperti di colla Attak sul sistema di apertura a bussola. Un trucchetto semplice ma efficace per entrare senza farsi identificare. Una volta dentro corrono a destra e a sinistra urlando come forsennati. «Se vi muovete vi ammazziamo tutti» gridano. Il ...

