Ascolti TV | Lunedì 8 luglio 2019 : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 8 luglio 2019, su Rai1 il film Non Sposate le Mie Figlie ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast and Furious ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Contrattempo ha ottenuto .000 ...

Ascolti tv lunedì 1 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Pretty Woman ha registrato 3.302.000 telespettatori, share 17,4%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato un netto di 928.000 telespettatori, share 5%. Su Rai 3 Prima dell'alba - La Rampa ha registrato 715.000 telespettatori, share 3,6%. Su Canale 5 Temptation Island ha registrato 3.718.000 telespettatori, share 22,4%. Su Italia 1 Il film Death Race ha registrato un netto di 1.059.000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Lunedì 1 luglio 2019. Temptation Island vince con il 22.4%. L’ennesima replica di Pretty Woman conquista il 17.4% : Pretty Woman Su Rai1 Pretty Woman ha conquistato 3.302.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.718.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 928.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Death Race ha catturato l’attenzione di 1.059.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Prima dell’Alba – La Rampa ha raccolto davanti al video 715.000 ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 24 giugno - esordio fotonico per Temptation Island : Ascolti tv, prime time esordio con il botto, anzi fotonico per citare appunto il docu-reality di Canale 5 per Temptation Island che con la prima puntata della nuova stagione fa segnare 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. Un successo vero e proprio che relega al secondo posto il film di Rai1 con Susan Sarandon, The Meddler, visto da 2.536.000 telespettatori e uno share del 12,69%. Terzo posto per Rai2 con la partita degli Europei ...

Ascolti TV | Lunedì 24 giugno 2019. Parte bene Temptation Island (22.24%) : Tentatori di Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share. Su Canale 5- dalle 21.30 alle 0.52 - la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.175.000 – 19.25%; qui i dati dell’esordio dello scorso anno). Su ...