Arrestato l' ex giudice Francesco Bellomo | maltrattamenti ed estorsione

Arrestato Bellomo - l'ex giudice che imponeva la minigonna alle borsiste : minacciò Conte : Arresti domiciliari per Francesco Bellomo, ex giudice barese del Consiglio di Stato, docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della...

Francesco Bellomo Arrestato per maltrattamenti ed estorsione. Ex giudice accusato anche di calunnie e minacce a Conte : Francesco Bellomo, l’ex giudice barese del Consiglio di Stato che imponeva minigonne e dress code alle sue borsiste, è agli arresti domiciliari. Il docente e direttore scientifico dei corsi post-universitari per la preparazione al concorso in magistratura della Scuola di Formazione Giuridica Avanzata Diritto e Scienza risponde dei reati di maltrattamento nei confronti di quattro donne, tre borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva ...

Corruzione e legami con la camorra - Arrestato giudice napoletano : Un giudice del Tribunale di Napoli e' stato arrestato assieme ad altre quattro persone nell'ambito di un'operazione antiCorruzione della Polizia

Corruzione : maxi operazione a Roma - Arrestato un giudice napoletano : Una maxi operazione antiCorruzione a Roma ha portato all'arresto di un giudice napoletano e di altre quattro persone. Tra i presunti reati ci sarebbero Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione e favoreggiamento personale. I cinque sono destinatari di misura cautelare personale. Dalle ...