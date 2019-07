Anna Foglietta è Nilde Iotti nella fiction Rai che ne celebra il ricordo a vent’anni

tvzap.kataweb

(Di martedì 9 luglio 2019) L’attrice(vista in Tutta colpa di Freud, Confusi e felici, Perfetti sconosciuti, Che vuoi che sia, Il premio) saràdocuStoria diprodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Raie diretta da Emanuele Imbucci, in onda prossimamente su Rai1. Intrecciando ricostruzioni in, materiali di repertorio e testimonianze illustri – tra cui quella dell’ex Presidente della Repubblica e senatore a vita Giorgio Napolitano – il racconto ripercorre la storia umana e politica di, una delle ventuno donne che parteciparono all’Assemblea costituente nel 1946 e prima donna a essere eletta Presidente della Camera dei Deputati, carica che ricoprirà ininterrottamente dal 1979 al 1992., la carriera in foto: da La squadra e Distretto di polizia allasu...

