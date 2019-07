Andrea Del Corso | un’incredibile trasformazione | «Ecco come ho perso 50 chili»

Ero obeso - pesavo 130 chili! Andrea Dal Corso choc prima della dieta : Andrea Dal Corso è stato uno dei tentatori della scorsa edizione di ”Temptation Island” e corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Il giovane ha voluto stupire i suoi followers. Lo ha fatto chiaramente attraverso i social aprendo il cassetto dei ricordi e mostrare una foto da giovane. Uno scatto in cui appare molto diverso da come è oggi. Praticamente irriconoscibile. Lo ha fatto per lanciare un messaggio che è stato ben accolto dai ...

Temptation - Jessica parla di Alessandro : 'Lo ammiro più del mio fidanzato Andrea' : Ieri, lunedì 8 luglio, è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2019. Quella formata da Jessica e Andrea è una coppia che starebbe arrivando sempre più vicina al capolinea. Infatti, la giovane ha dimostrato di essersi affezionata al bel tentatore Alessandro e questo ha fatto davvero andare su tutte le furie il suo fidanzato. Durante il falò, Andrea ha spiegato di essersi davvero infastidito delle dichiarazioni della sua ragazza ...

Le curve mozzafiato della sexy Sara Croce! Andrea Damante fa sul serio con Madre Natura : Paparazzato mentre bacia la bionda Sara Croce durante una vacanza in Versilia, Andrea Damante questa volta fa sul serio. Finita la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante era stato spesso “pizzicato” spesso con questa o quella ragazza, senza mai avere una storia per così dire seria. Ora però le cose sono cambiate e il “Dama” è stata fotografato insieme a Sara Croce, la modella famosa per essere stata Madre Natura nel programma ...

VIDEO Danilo Petrucci - il sorpasso su Andrea Dovizioso nell’ultimo giro del GP di Germania 2019 : Potremmo definirla la “guerra dei poveri” ma oggi in Ducati il quarto del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di MotoGP, era il massimo che si poteva. Sono stati i due alfieri di Borgo Panigale a disputarsi il piazzamento ed all’ultimo giro l’umbro Danilo Petrucci l’ha spuntata sul forlivese Andrea Dovizioso. Un quinto posto amaro su tutti i fronti per il “Dovi”, vista soprattutto la vittoria ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione : "Un disastro" - il messaggio da lacrime della coppia : Lontanissime le voci sulla crisi di coppia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, amore sbocciato a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due stanno bene, innamoratissimi, così come messo in chiaro da un post dell'ex tronista su Instaram. Tra i commenti, è spunta

Temptation Island 2019 - Jessica Battistello e Andrea Filomena sono d'accordo? La smentita della coppia e di Raffaella Mennoia : Nelle scorse ore, Andrea Filomena e Jessica Battistello, sui rispettivi account Instagram, hanno pubblicato quello che sembra un vero e proprio comunicato stampa, per smentire categoricamente le voci, circolate sul web, che li vorrebbero coinvolti in un vero e proprio accordo per partecipare a 'Temptation Island' e trarne benefici economici. La coppia nega questa circostanza invitando tutti ad attendere il falò di confronto prima di trarre le ...

Spoiler Temptation Island 3^ puntata : Andrea deluso chiede subito il falò a Jessica : Prosegue con successo di ascolti il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, il fortunato reality show condotto da Filippo Bisciglia, che in queste prime due settimane di programmazione ha ottenuto ascolti record. Lunedì 8 luglio in prime time verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste di questa edizione, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi colpi di scena e soprattutto sarà caratterizzata da ben due falò finali che terranno ...

Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli a Lajatico (PI) a luglio - biglietti in prevendita : Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli per l'evento in programma a Lajatico (PI) il prossimo 25 luglio. Con il tenore italiano duetterà per la prima volta su brani non ancora rivelati. Mika è tornato in scena di recente rilasciando il singolo estivo Ice Cream che anticipa il suo prossimo disco di inediti e la tournée di concerti che lo porterà anche in Italia, nei palasport, in autunno. My Name Is Michael Holbrook è il titolo del suo ...

Jessica Battistello delude ancora Andrea - che sbotta : “Testa di ca…” : Temptation Island, Andrea Filomena deluso da Jessica Battistello: “È una testa di c…” È stato un secondo falò movimentato per Andrea Filomena, in questa seconda puntata di Temptation Island. Andrea, infatti, dopo aver visto alcuni video in cui la sua fidanzata Jessica Battistello diceva “Alessandro è più bello di Andrea”, è andato su tutte le furie e ha commentato al ritorno nel villaggio dei fidanzati così: ...

Le strategie di mercato del Genoa verrano discusse nell'incontro Preziosi-Andreazzoli : È atteso a breve il vertice di mercato in casa Genoa tra il presidente Preziosi e mister Aurelio Andreazzoli. Un incontro per mettere a punto le prossime strategie della campagna acquisti, con l'obiettivo chiaro di dare un'accelerata alle contrattazioni. Il patron e il tecnico hanno un doppio obiettivo comune: completare l'ossatura dell'organico prima della partenza di Neustift e allestire una squadra che possa raggiungere velocemente la ...

Giulia svela gli inizi della sua storia con Andrea Iannone - lui replica : ‘Dì la verità’ : Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono una coppia a tutti gli effetti. I due giovani non si nascondono più. Anzi, al contrario, non passa un giorno che non si immortalano insieme sui social. Questa volta l’influencer ha spiegato ai suoi follower come è stata conquistata dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Attraverso un Instagram Story, Giulia ha riferito di aver conosciuto Andrea ad una cena dove erano presenti tante coppie. Dal racconto ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Olanda 2019 : “Contento delle libere - siamo veloci. Consumo delle gomme importante” : Andrea Dovizioso può ritenersi soddisfatto delle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione col quarto tempo e ha dato l’impressione di poter puntare a un risultato importante in gara in modo da riscattare la caduta di due settimane fa a Barcellona, il forlivese sembra in ottima forma e annuncia battaglia dopo una giornata particolarmente positiva: “Sono ...

Jessica e Andrea nel mirino dei fan della Marzano per aver ingannato Temptation Island : Sembra non placarsi la vicenda dello scandalo che ha coinvolto Jessica e Andrea di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al programma dopo l'annullamento delle nozze, che si sarebbero dovute celebrare lo scorso 9 giugno. I due sono stati accusati dall'influencer Deianira Marzano di mentire per business e di prendere in giro la redazione del programma di Canale 5. Inoltre la stessa Marzano ha reso pubbliche alcune testimonianze di ...

Le notizie del giorno – Palermo al ‘bivio’ - il nuovo stadio del Brescia - Andreazzoli si presenta al Genoa : Palermo AL BIVIO – Regna la confusione in casa rosanero, tra le rassicurazioni di Tuttolomondo e Ferrero che esce allo scoperto. L’attuale patron della Sampdoria non ha nascosto l’interesse per la città siciliana, in cui a suo dire ha girato alcuni dei suoi migliori film. Ma dall’altra parte vi è una proprietà che continua a dirsi in regola e senza alcun problema. “La fideiussione è stata concessa” ha ...