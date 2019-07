Andrea Damante paparazzato con Sara Croce l’ex Madre Natura

Andrea Damante dichiara di voler avere una storia seria con Sara - e snobba la De Lellis : Andrea Damante è Sara Croce la sua ultima fidanzata, con cui sembrerebbe voler fare qualcosa di serio Andrea Damante ha una nuova fiamma. L’ex tronista di Uomini e Donne 29enne è stato pizzicato appassionato tra baci e abbracci da Chi con Sara Croce, ‘Madre Natura’ di “Ciao Darwin 8”. I due sembra siano proprio ‘in love’: non è solo un fuoco di paglia passeggero. Andrea Damante ha … Continue reading Andrea Damante dichiara di voler avere ...

Andrea Damante : in arrivo il nuovo singolo “Think About” con Malu Trevejo e Yung Miami : Venerdì 5 luglio The post Andrea Damante: in arrivo il nuovo singolo “Think About” con Malu Trevejo e Yung Miami appeared first on News Mtv Italia.

Giorgia Lucini a lutto - la ex di Andrea Damante in lacrime : ‘La voglio ricordare bellissima’ : È inconsolabile Giorgia Lucini. La ex tronista di Uomini e donne, che ha avuto una breve frequentazione con Andrea Damante conosciuto a Temptation Island, sui social piange tutte le sue lacrime per Olivia, l’adorata cagnolina morta nei giorni scorsi. Sui social la Lucini, diventata mamma a marzo del piccolo Riccardo avuto dal compagno Federico Loschi, invita i follower a non inviarle messaggi di vicinanza perché non farebbero altro che ...

U&D - presunto flirt per Andrea Damante : Aurora Frattari potrebbe essere la nuova fiamma : Andrea Damante sembra abbia archiviato la relazione finita male con Giulia De Lellis. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato in dolce compagnia con una famosa blogger. In una recente intervista, il Dama era apparso piuttosto amareggiato per la fine della relazione con la De Lellis. A tal proposito il giovane veronese aveva dichiarato: "Soffro molto per Giulia, ma provo a ricominciare. La vita va avanti, questa volta so di non aver ...

Andrea Damante ha una nuova fiamma? - : Serena Granato In rete sono apparse alcune foto che ritraggono Andrea Damante insieme ad una blogger mora L'ex tronista di "Uomini e donne", Andrea Damante, è stato paparazzato mentre era a quanto pare insieme ad una blogger mora e in atteggiamenti molto complici. Dalle immagini emerse in rete trapelerebbe che tra i due giovani vi sia una conoscenza particolare e, a far parlare il web, è soprattutto l'incredibile somiglianza della ...