Ancora forti temporali al Nord | ma in moto verso il Centro-sud

retemeteoamatori

(Di martedì 9 luglio 2019) n fronte atlantico attraverserà la pianura Padana nella seconda parte di giornata portando l’entrata di aria fredda in quota ed instabile. Itra pomeriggio-sera andranno a svilupparsi sia su Alpi e prealpi e con discesa sulla pianura e dall’Appennino settentrionalel’Emilia Romagna. In queste zone il potenziale d’innesco rimane elevato sopra 2000j/kg e con ottima vorticità in quota e quindi avremo la formazione di multicelle( MCS o QLCS) ma anche supercelle con possibile grandine medio-grossa, raffiche di vento e nubifragi. Da non escludere la formazione di trombe marine sul medio-alto Adriatico. Fenomeni inest/sud-est In serata fenomeni intensi attesi anche nelle Marche ad estensione in nottata-mattina di domani alItalia. in mappa gli accumuli pluviometrici attesi tra oggi e la prima metà di domani....

yussuf_samatar : RT @chiellini: Questa squadra ha anima e cuore e lo stiamo dimostrando ancora, partita dopo partita. Vogliamo #finoallafine dimostrare di… - VentagliP : RT @Patrizia0758: Ad un certo punto accettiamo che il sogno è diventato un incubo e pensiamo che la realtà è migliore; i più forti restano… - redf1gp : RT @redf1gp: #F1 | Knockout F1 di #RedF1GP, #8luglio By @asperlabor e @m_petturiti In questo 2019, Antonio #Giovinazzi avrebbe dovuto lanc… -