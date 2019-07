Amici | Alberto Urso paparazzato da ' Chi' tra le braccia di Valentina | ballerina del talent

Amici - le parole clamorose su Alberto Urso di Natalia Paragoni : una passione incontenibile? : Si parla ancora di Alberto Urso, vincitore di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Se ne parla per una story pubblicata su Instagram da Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne: un selfie in cui appare proprio insieme a Urso, il quale la ha colpita al cuore. T

Amici - Alberto Urso e la sconvolgente dedica a Giordana Angi : che cosa succede? : Eccoli fianco a fianco, Alberto Urso e Giordana Angi, due tra i più amati protagonisti di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti insieme a Portofino, per la gioia del pubblico. La loro collaborazione cont

I sogni di Alberto Urso dopo Amici tra Ultimo - Modà ed Elton John : Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi racconta sogni e desideri per il futuro. Il tenore vincitore del programma TV di Maria De Filippi sogna innanzitutto la Scala di Milano: sarebbe bellissimo per lui esibirsi, un giorni, nel tempio della musica lirica. Cresciuto ascoltando Pavarotti, Bocelli e Domingo, fonti di ispirazioni per Alberto Urso, il giovane talento non disdegna la musica pop contemporanea. Tra i sogni nel cassetto ci sono ...

Amici - Alberto Urso pizzicato da Rudy Zerbi : "Ho un'amante" - gossip impazzito : Alberto Urso di Amici, in teoria, è single. Anche se Rudy Zerbi lo stuzzica spesso per scoprire la verità. Alberto preferisce usare l’arma dell’ironia per non rispondere mai direttamente alla domanda del professore della scuola di Canale 5. Prima o poi, racconterà tutta la verità sulla sua situazion

Giordana Angi al settimo cielo - atteso traguardo dopo Amici : le parole di Alberto : Giordana Angi dopo Amici, il traguardo tanto atteso è stato raggiunto: le ultime news Giordana Angi è disco d’oro! Il suo album Casa lo è. Un traguardo ambito e atteso dai ragazzi che escono dalla scuola di Amici di Maria De Filippi senza sapere cosa ne sarà di loro. Senza sapere cosa pensa il pubblico […] L'articolo Giordana Angi al settimo cielo, atteso traguardo dopo Amici: le parole di Alberto proviene da Gossip e Tv.

Amici - Alberto Urso sulle orme di Andrea Bocelli : la carriera spicca il volo anche all'estero? : La carriera di Alberto Urso, dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, viaggia a gonfie vele: il tenorino è sulla buona strada per diventare il nuovo Andrea Bocelli. E ora, infatti, canta anche in inglese. Lo ha rivelato su Instagram, dove ha postato un estratto di In

Amici - Alberto Urso confessa : "Cosa faccio con i primi soldi guadagnati" - solo applausi per il tenorino : Non solo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi. Dopo il talent-show su Canale 5, per Alberto Urso è davvero un momento d'oro. Il suo cd d'esordio, solo, ha conquistato il disco d'oro. Ma ora deve fare i conti anche con il gossip, che ovviamente si concentra su una persona popolare come popolare lu

Alberto e Tish di Amici - lo notano tutti. Una foto e il gossip si riaccende : E si ritorna a parlare di Tish e Alberto Urso, i due cantanti lanciati da Amici di Maria De Filippi. Alberto, che ha trionfato a questa ultima edizione del talent di Canale 5, ha tagliato un traguardo importante: “Oggi mi hanno comunicato che Solo è disco d’oro! Ci tengo a dirvi che questo riconoscimento è tutto vostro perché senza di voi sarei veramente solo”. Anche Tish nelle ultime ore ha fatto un importante annuncio ai fan attraverso i suoi ...

Una grande notizia per Alberto Urso : arriva dopo la vittoria ad Amici : Queste settimane sono state davvero molto importanti per il popolare tenore Alberto Urso. Difatti quest’ultimo ha vinto l’ultima edizione del Serale di Amici, riuscendo a battere la temibilissima rivale Giordana Angi. Ma le soddisfazioni per l’ex concorrente del talent show più seguito in Italia non sono affatto finite qua. Cos’altro è successo? Giusto poco fa la Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) ha diramato un comunicato stampa in ...

Amici - Tish e Alberto Urso stanno insieme? Esplode il gossip - un indizio clamoroso : Il pettegolezzo è di quelli davvero clamorosi: Tish e Alberto Urso, dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, stanno insieme? Ufficialmente no, almeno perché nessuno dei due protagonisti del programma di Canale 5 si è sbilanciato. Ma gli addetti ai lavori hanno notato in questi ultimi giorni una qu

Amici - Alberto Urso e la clamorosa promozione dopo il trionfo : che poltrona gli dà Mediaset : Ritorna ad Amici da trionfatore, Alberto Urso. A poche settimane dalla vittoria nel talent di Maria De Filippi, il tenorino che ha già riscosso il successo all'Arena di Verona, tra i "grandi", ha annunciato che farà parte dei casting per l'edizione 2019/20, in qualità di "reclutatore" di nuovi talen

Casting Amici 19 - Alberto Urso : “Ci sarò anche io a cercare talenti” (Video) : Anticipazioni Amici Casting 19: Alberto Urso tra i selezionatori Durante i Casting di Amici 2019/2020 non mancherà Alberto Urso. anche lui, fresco di vittoria, sarà alla ricerca di nuovi talenti. Recentemente abbiamo visto all’opera Irama, Stash e Vessicchio e a loro, il 20 giugno, si aggiungerà il tenore. Quest’anno saranno tanti i personaggi che sceglieranno […] L'articolo Casting Amici 19, Alberto Urso: “Ci sarò anche ...