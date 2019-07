Ambiente | Parigi dichiara lo “stato di emergenza climatica”

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Seguendo l’esempio di altre grandi metropoli del pianeta, di Regno Unito ed Irlanda, anche la città dihato lo “stato diclimatica“: è necessario “mantenere gli obiettivi dell’accordo di” del dicembre 2015 (Cop21), ha spiegato l’assessore all’, Celia Blauel. Nel documento adottato oggi, il comune diha inoltre deciso la creazione di una “Accademia per il Clima“, il cui scopo è “offrire a giovani e volontari del clima un luogo di partecipazione ed istruzione gratuito“. L'articololo “stato diclimatica” Meteo Web.

terrsost : RT @rinnovabiliit: #Parigi vieta i #veicoli #diesel immatricolati tra i 2001 e il 2009. Dal 1° luglio entra in vigore il bando per #auto e… - Inabottle_mag : @NestleWatersHQ e la “maratona del riciclo” in Europa grazie agli eventi a Londra, Parigi e Milano… -