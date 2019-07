Ama | nelle ultime 24 ore raccolte 3200 tonnellate di rifiuti

Conte scrive ai ministri e richiAma Salvini : "La manovra economica si fa nelle sedi istituzionali" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Elicottero precipita nelle BahAmas - muore miliardario Chris Cline : sette le vittime : La tragedia mentre l'Elicottero era in viaggio dall'isola di Big Grand Cay, nell'estremo nord delle Bahamas, a Fort Lauderdale, nel vicino stato della Florida. Il miliardario Chris ClineCline è morto a poche ore dal suo compleanno. Proprio venerdì infatti avrebbe compiuto 62 anni.

Giornata Mondiale del Bacio : la Top 10 dei più Amati nelle serie tv - Sheldon batte Jon Snow : Alcuni li abbiamo attesi a lungo e ci sono voluti episodi o addirittura stagioni: parliamo dei baci nelle serie TV, scene iconiche presenti in tutte le principali produzioni, capaci di rimanere impresse nella mente, e nei cuori, per quasi 7 spettatori su 10 (68%). Alcune di esse sono delle vere e proprie scene cult e, se è vero che oltre un italiano su tre (34%) preferisce le serie TV ai film (27%), in occasione del World Kiss Day abbiamo voluto ...

Michelle ObAma tira una pallonata nelle parti basse a Harry Style degli One Direction : lui si accascia al suolo : FQ Magazine Ragazzo di 20 anni dichiarato morto si sveglia il giorno dopo: amici e parenti stavano organizzando il funerale Che l’ex first lady Michelle Obama fosse una donna forte e battagliera era ormai assodato, ma certo nessuno si aspettava di vederla in azione su un campo da dodgeball, mentre con un lancio centra in pieno le parti basse ...

La Nio richiAma 4.803 auto elettriche : “difetti nelle scatole delle batterie” : Il produttore cinese di veicoli elettrici Nio richiamerà 4.803 automobili dal mercato cinese a partire da oggi. Lo ha reso noto l’autorita’ di controllo della qualità del Paese. Secondo quanto si legge nella dichiarazione dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, il richiamo riguarda 4.803 crossover ES8 con i contenitori delle batterie prodotti tra il 2 aprile e il 19 ottobre del 2018. Gli involucri ...

George Clooney e Amal Alamuddin - cena romantica Da Ivo a Venezia e foto nelle cucine con lo staff : Vacanze romantiche per George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia. La coppia torna nella città che ha ospitato il loro matrimonio, cenando ancora una volta nello storico ristorante della Laguna "Da Ivo", dove ormai sono di casa. Dopo la cena, George Clooney saluta lo staff nelle cucine e si presta a foto e complimenti: "È stata un'altra grande notte". La coppia conosce bene Venezia, teatro del loro matrimonio. Una città fatata per loro, così ...

Csm - nelle intercettazioni anche il pg Fuzio. PalAmara : “Diranno che sono la P5”. Gli insulti ad Ardita : “È un talebano” : C’è anche la voce di Riccardo Fuzio, il procuratore generale della Cassazione, nelle intercettazioni della procura di Perugia su Luca Palamara. Sul pm indagato per corruzione, infatti, sono arrivate dall’ufficio inquirente umbro una nuova mole d’intercettazioni. Finora al Csm erano state inviate le trascrizioni operate col trojan installato sul cellulare di Palamara fino al 16 maggio. sono quelle che documentano ...

Bufera nelle procure - indagato anche il pm Fava : “Ha aiutato PalAmara” : Favoreggiamento e rivelazione del segreto di ufficio in concorso. Sono i reati contestati al pm di Roma Stefano Rocco Fava nell’indagine della Procura di Perugia che vede indagato per corruzione anche il suo collega Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina. Nell’avviso di garanzia i pm di Perugia contestano a Fava di aver rivelato a Palam...

Maltempo nelle Marche : tutti i comuni a rischio allagamento - dirAmata l’allerta gialla dalla Protezione Civile : Durante questo maggio anomalo funestato da piogge torrenziali, l’analisi di Coldiretti Marche, sulla base dei dati ISPRA, arriva in un quadro davvero pessimo per le aziende agricole marchigiane, e con un’allerta gialla fissata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio. Secondo i dati un quinto dell’intero territorio marchigiano è a elevato rischio di smottamenti o esondazioni, ma se si guarda ai comuni, è la ...

ATP Lione – Sinner super nelle qualificazioni - l’azzurro stende il francese LAmasine e accede nel main draw : Ottima prova dell’atleta italiano, che si qualifica per il tabellone principale del torneo di Lione Jannik Sinner ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo Atp 250 di Lione (terra, montepremi 524.340 euro). Nel turno decisivo delle qualificazioni il 17enne di Sesto Pusteria, numero 263 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-4, 6-3 il francese Tristan Lamasine, numero 275 Atp. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP ...

OnePlus 7 Pro disponibile all’acquisto su Amazon Italia nelle varianti 8-256 GB e 12-256 GB : Queste per il momento le uniche due varianti proposte da Amazon, in attesa delle altre colorazioni e della variante "base" da 6-128 GB L'articolo OnePlus 7 Pro disponibile all’acquisto su Amazon Italia nelle varianti 8-256 GB e 12-256 GB proviene da TuttoAndroid.

Dispositivi Huawei - Prodotti Smart e Cuffie con Alexa nelle Promozioni Amazon di questa Settimana! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Tutte le Promozioni hanno una durata specifica leggi di più...