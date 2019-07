Alluvioni nel nord della Spagna | uomo trascinato via dalla furia dell’acqua | FOTO e VIDEO

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Piogge torrenziali hanno causatoe gravi danni in diverse città del, come Tafalla, Olite e Pueyol. Il corpo senza vita di unvia nella sua autodall’acqua è stato ritrovato in una localitàNavarra. Le, accompagnate da forti grandinate, hanno costretto a chiudere diverse strade e si sono registrate diverse interruzioni di corrente in varie partinel, alluvione a TafallaViolenta ondata di maltempo ine gravi danni nela Navarra ine danni a TafallaL'articolonelviadell’acqua,shock Meteo Web.

