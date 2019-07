Allerta temporali e nubifragi per prossime 48 ore su gran parte della penisola

Maltempo - Allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali : Maltempo, allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali Condizioni critiche causate da una vasta perturbazione sono previste in Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e nord della Toscana. Da stasera le condizioni meteorologiche peggioreranno anche sulle regioni centrali ...

Allerta Meteo Piemonte - criticità gialla per forti temporali con piogge intense - grandinate e forte vento : Allerta gialla sulle pianure e sul Piemonte meridionale a causa dei forti temporali previsti per la giornata di domani. Già dalla mattinata, secondo il Bollettino di Arpa Piemonte, sono attesi temporali sulle zone pedemontane alpine, che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando anche sulle zone di pianura. Alle piogge intense saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un’attenuazione dei fenomeni ...

Forti temporali - raffiche di vento e grandinate domani. Ecco l'Allerta della Protezione Civile. : Nella giornata di martedì 9 Luglio avremo nuovamente condizioni di marcata instabilità al Nord Italia, a causa di una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest. Piogge e temporali di forte...

Allerta Meteo : in arrivo nuovi temporali sul Trentino : “Prosegue la fase di instabilità annunciata nei giorni scorsi. Nel corso del pomeriggio e della serata, si prevede anche sul territorio provinciale un aumento della nuvolosità, associata a rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità“: lo rende noto la Provincia di Trento. “Martedì ancora instabilità, con rovesci e temporali più probabili al pomeriggio e in serata.“ L'articolo Allerta Meteo: in arrivo nuovi ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali fino a mercoledì : fino a mercoledì mattina, proseguirà la fase perturbata in Veneto, con la possibilità di alcuni temporali intensi su tutto il territorio regionale. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14 del 10 luglio prossimo lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica in tutti i Bacini Idrografici. Per la frana nel Comune bellunese di Borca di Cadore, ...

Meteo Emilia-Romagna : domani Allerta per temporali : “Nella giornata di martedì 9 luglio un vortice ciclonico in transito nel Mediterraneo determinerà condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali nelle zone di pianura prossima al Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta Meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 9 luglio 2019 fino alle 00:00 ...

Maltempo - l’Allerta della Protezione Civile : a Venezia forti temporali fino a martedì : La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal , informa che è prorogata fino a martedì 9 luglio la fase di instabilità con possibilità di precipitazioni e temporali. Possibili anche locali fenomeni intensi. L'articolo Maltempo, l’allerta della Protezione Civile: a Venezia forti temporali fino a martedì sembra essere il primo su Meteo Web.

Ecco il maltempo - temporali e venti forti : Allerta meteo in 7 regioni : Avviso di condizioni meteo avverse della Protezione Civile. temporali in arrivo nelle prossime ore: tutte le informazioni

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il Centro/Nord : rischio forti temporali in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Le infiltrazioni di aria più fresca in quota continuano ad interessare le regioni settentrionali italiane favorendo una spiccata instabilità con fenomeni temporaleschi intermittenti, in estensione anche a parte delle regioni centrali, in particolare a Toscana e Marche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Toscana Allerta Gialla per Temporali 7-8 Luglio 2019 : Rischio Idrogeologico e Temporali 7/8 Luglio 2019 Il bollettino di criticità è valido dalle ore 21.00 Domenica, 07 Luglio 2019 alle ore 10.00 Lunedì, 08 Luglio 2019 PIOGGIA: oggi, Domenica, possibili rovesci o Temporali in Appennino durante le ore più calde con cumulati medi non significativi e massimi fino a 20-30 mm, possibili anche in breve tempo (< 1 ora). Dalla tarda sera di oggi e per tutta la notte, possibilità di ...

Allerta Meteo Veneto : possibili temporali intensi e criticità idrogeologica : Prosegue anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento– in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Domenica, temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. Visti i fenomeni Meteorologici previsti da Arpav, il Centro funzionale ...

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali sulla costa e sul Centro/Nord : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle ore 21 di oggi, domenica 7 luglio, fino alle ore 10 di domani, lunedì 8 luglio, che interessa la costa e le zone interne della Toscana Centro-settentrionale. Condizioni di tempo instabile stanno interessando la regione. Nelle ore più calde della giornata sono possibili rovesci o temporali in Appennino, con occasionali ...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare : temporali di “forte intensità” e grandinate al Centro/Nord : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 di oggi 7 Luglio 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Persistono precipitazioni temporalesche di forte intensità con associati forti colpi di vento e attività grandinigena: – per le prossime 6 ore su Toscana in trasferimento e per le successive 9/12 ore su ...

Maltempo Friuli - l’Allerta della Base Aeronautica di Aviano : “Temporali in arrivo - saranno peggiori di ieri” : E’ ancora allerta per temporali al nordest della penisola: la Base Aeronautica di Aviano, Comune di circa 9000 abitanti, pochi km a nord di Pordenone, ha lanciato un avviso relativo alla situazione meteo nell’area nelle prossime ore. Di seguito il bollettino: “Per il pomeriggio di oggi, Domenica 7 Luglio, si attendono condizioni temporalesche severe, simili a quelle di ieri, se non peggiori.” Ieri, “grandine delle ...