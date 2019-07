Alle “Giornate del Cinema Lucano a Maratea” brilla la stella di Milly Carlucci

aldiladelcinema

(Di martedì 9 luglio 2019) Si amplia il ‘parterre de roi’ dell’undicesima edizione delle Giornate dela Maratea – Premio Internazionale Basilicata, che si terranno dal 23 al 27 luglio nella suggestiva Perla del Tirreno. Durante la serata del 27 luglio salirà sul palco, uno dei volti del piccolo schermo più amato dal pubblico italiano. La conduttrice – che ha recitato anche ale a teatro – verrà premiata per lo straordinario successo ottenuto con “Ballando con le stelle”, il talent show di Rai1 che fa scendere in pista i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport di tutto il mondo: la trasmissione, giunta alla quattordicesima edizione, si è confermato il programma più seguito del sabato sera della passata stagione televisiva e, in termini di ascolti, la migliore edizione degli ultimi sei anni. Un amore, quello per ...

