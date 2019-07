Alberto Urso e Valentina non si nascondono più | le prime foto insieme

Galeotto fu Amici 2019 : Alberto Urso beccato con Valentina Vernia : Sembra che sia nato qualcosa tra il tenore vincitore di Amici 2019, amatissimo dal pubblico femminile, e la ballerina, anche lei uscita dal talent di Maria De Filippi. Il settimanale Chi li ha paparazzati teneramente insieme in Sicilia, ma ipotizza inoltre che Urso abbia notato anche la bella Emma Muscat.Continua a leggere

Alberto Urso tra Valentina Vernia e Emma Muscat : il gossip di Chi : gossip e ultime news su Alberto Urso: il cantante beccato con Valentina Vernia e Emma Muscat Estate impegnativa per Alberto Urso, l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. Il settimanale Chi ha pizzicato il cantante in Sicilia, diviso tra due ex allieve del talent show di Canale 5: la ballerina Valentina Vernia e l’interprete […] L'articolo Alberto Urso tra Valentina Vernia e Emma Muscat: il gossip di Chi proviene da ...

Alberto Urso beccato con ‘lei’ (ex Amici). E no - non è Tish : la foto del bacio : Da quando ha trionfato ad “Amici 18” Alberto Urso sta in giro per l’Italia. Ma il tenore dagli occhi di ghiaccio, adulato dalle ragazzine, anche se giovanissimo (ha 22 anni, ndr) è rimasto con i piedi per terra. È protetto da persone che credono in lui ma soprattutto gli vogliono bene. Ha trionfato dimostrando che la musica lirica può superare certi confini e arrivare ai giovani, ma è stata la sua versatilità – rappando ...

Amici : Alberto Urso paparazzato da 'Chi' tra le braccia di Valentina - ballerina del talent : Cosa sta succedendo tra Alberto Urso e Valentina Vernia? I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi, infatti, sono stati sorpresi dai paparazzi mentre si scambiavano sguardi languidi e dolci abbracci al mare. La pagina Instagram del settimanale "Chi", però, fa sapere che il bel tenore avrebbe messo gli occhi anche su un'altra protagonista del recente passato del talent show: Emma Muscat, fresca di rottura con il rapper Biondo. Alberto coccola ...

Festival Show a Caorle con Paola Turci - Alberto Urso - Fred De Palma e molti altri : Festival Show arriva a Caorle e accoglie sul palco molti artisti italiani. La terza tappa di Festival Show, dopo Padova e Chioggia, si terrà il 25 luglio all'Arenile Madonna dell’Angelo nella Spiaggia di Levante di Caorle con inizio alle ore 21.00 con la conduzione di Anna Safroncik con Paolo Baruzzo. Paola Turci, Roby Facchinetti, Paolo Belli e Fausto Leali ma anche il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso. Sul palco ...

Amici - le parole clamorose su Alberto Urso di Natalia Paragoni : una passione incontenibile? : Si parla ancora di Alberto Urso, vincitore di Amici, il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Se ne parla per una story pubblicata su Instagram da Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e donne: un selfie in cui appare proprio insieme a Urso, il quale la ha colpita al cuore. T

Alberto Urso - foto con ex di Uomini e Donne : “Significato speciale” - poi il traguardo : Alberto Urso e Natalia Paragoni, una foto insieme per gli ex di Amici e Uomini e Donne Tra le tante storie pubblicate da Natalia Paragoni su Instagram noterete senz’altro quella in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne compare in un selfie assieme ad Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che […] L'articolo Alberto Urso, foto con ex di Uomini e Donne: “Significato ...

Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso - la fine di un amore con la forza del pop lirico : Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Da oggi, venerdì 5 luglio, è disponibile in rotazione radiofonica il nuovo brano di Alberto Urso estratto dall'album d'esordio Solo, già certificato disco d'oro da FIMI/GFK. Ti Lascio Andare è un brano pop lirico uptempo. La vocalità di Alberto è particolarmente potente e coinvolgente, dolce ed espressiva mentre si pone l'obiettivo di dare ...

Alberto Urso canta insieme a Giordana Angi. Lui : “Che bello…” : Giordana Angi e Alberto Urso hanno duettato insieme: le parole di lui emozionano Che Alberto Urso e Giordana Angi nel periodo in cui hanno partecipato come concorrenti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi abbiano molto legato non è certo un mistero probabilmente per nessuno. E questa loro bella amicizia è continuata anche una volta finito il talent show. Ma non è finita qua perchè Giordana Angi e Alberto Urso, in queste ultime ...

Nuovi concerti per il tour di Alberto Urso - dopo Roma e Milano 4 nuovi appuntamenti : nuovi concerti si aggiungono al tour di Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Il tenore italiano ha comunicato che 4 nuovi appuntamenti si aggiungono ai primi già annunciati, tutti in programma per il periodo autunnale. La dimensione teatrale è quella che attenderà Alberto Urso dopo l'estate all'insegna della promozione. Il suo album, Solo, è ai vertici delle classifiche di vendita e verrà presentato dal vivo per la ...

Alberto Urso e Giordana sempre più uniti - stavolta li hanno beccati così : I riflettori su Amici sono so chiusi da qualche mese. La vittoria è andata a Alberto Urso, forse uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni. Per lui la benedizione del pubblico, quello della giuria e, soprattutto, di Maria De Filippi che dal primo minuto lo ha preso sotto la sua ala benevola. Nella scuola Alberto Urso ha stretto tante amicizie, una importante e che sembra resistere ai colpi e alla fine del talent è quella con Giordana ...

Amici - Alberto Urso e la sconvolgente dedica a Giordana Angi : che cosa succede? : Eccoli fianco a fianco, Alberto Urso e Giordana Angi, due tra i più amati protagonisti di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti insieme a Portofino, per la gioia del pubblico. La loro collaborazione cont

I sogni di Alberto Urso dopo Amici tra Ultimo - Modà ed Elton John : Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi racconta sogni e desideri per il futuro. Il tenore vincitore del programma TV di Maria De Filippi sogna innanzitutto la Scala di Milano: sarebbe bellissimo per lui esibirsi, un giorni, nel tempio della musica lirica. Cresciuto ascoltando Pavarotti, Bocelli e Domingo, fonti di ispirazioni per Alberto Urso, il giovane talento non disdegna la musica pop contemporanea. Tra i sogni nel cassetto ci sono ...

Amici - Alberto Urso pizzicato da Rudy Zerbi : "Ho un'amante" - gossip impazzito : Alberto Urso di Amici, in teoria, è single. Anche se Rudy Zerbi lo stuzzica spesso per scoprire la verità. Alberto preferisce usare l’arma dell’ironia per non rispondere mai direttamente alla domanda del professore della scuola di Canale 5. Prima o poi, racconterà tutta la verità sulla sua situazion