Al via le riprese di Riverdale 4 col tributo a Luke Perry | prima foto del cast

(Di martedì 9 luglio 2019) Ledi4 sono appena iniziate. La quarta stagione del teen drama sarà completamente diversa dalle precedenti, in parte perché verrà girata dopo la morte di. La star ha interpretato Fred Andrews, padre del protagonista Archie, un personaggio molto importante all'interno della serie, descritta come figura paterna dai giovani attori.L'attore è deceduto nel marzo scorso, in seguito a un grave infarto che lo aveva colpito giorni. Nello show, l'assenza di Fred non è ancora mai stata giustificata, ma tutto questo cambia con. Come annunciato dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, nella prossima stagione i personaggi affronteranno la scomparsa del padre di Archie, in particolare il primo episodio sarà un omaggio a."Per onorare sia il personaggio che l'attore non volevamo affrettare le cose a fine stagione. Credo sarà una componente ...

