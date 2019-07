Africa | chi sono i nuovi padroni del Continente Nero | le catastrofiche conseguenze

Migranti - il cardinale agli Africani : "Rischiate morte e sfruttamento" : Giuseppe Aloisi Il cardinale Onaiyekan, per mezzo di un'intervista rilasciata a IlTimone, ha avvertito sui tanti rischi corsi dai giovani africani per venire in Europa "Credo che la colpa sia dei mezzi di comunicazione. I giovani africani guardano la televisione e sono attratti da falsi miti...". A dichiararlo non è stato un politico sovranista, ma il cardinale John Olorunfemi Onaiyekan, che è un arcivescovo nigeriano. Si tratta ...

Coppa d’Africa - schiacciasassi Algeria : dominio contro la Guinea e quarti conquistati [FOTO] : Dopo il successo del Madagascar contro il Congo si è giocato un altro importante match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il quadro dei quarti di avvicina a completarsi. In serata in campo l’Algeria che ha dominato in lungo ed in largo contro la Guinea, il risultato di 3-0 non lascia infatti dubbi sull’andamento dell’incontro. Partita già chiusa al 57′, ad aprire le marcature è stato nel ...

LIVE Algeria-Guinea 3-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ounas chiude la sfida! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Atal recupera palla, detta il passaggio a Mahrez, cross in mezzo dove il gran movimento di Bounedjah mette fuori causa il difwnsore ed Ounas deve soltanto mettere dentro. Algeria-Guinea 3-0. 83′ GOOLLLLL!!!! Ounas!!!!!!!! TRIS ALGERIAAAAA!!!! 82′ Seconda sostituzione dell’Algeria: esce Guedioura, entra Boudaoui. 79′ Ultimo cambio per la Guinea: ...

RISULTATI COPPA D'Africa 2019/ Diretta gol live score : chi si è confermato? : RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 6 luglio, valide per gli ottavi di finale del torneo.

Meteo - caldo Africano nel weekend : al Sud picchi fino a 40 gradi : I cittadini italiani stanno facendo i conti con una temperatura davvero molto alta in questi giorni, la quale è destinata però ad aumentare ancora. Un weekend molto caldo infatti quello che aspetta l'Italia, soprattutto al Sud, dove verranno toccati i 40 gradi e 38 gradi nelle zone del Centro. Al Nord si sfioreranno invece i 35 gradi e i picchi più alti saranno quelli in Emilia Romagna. Nelle coste previsto qualche grado in meno, ma saranno ...

Cognato di Renzi e fratelli : pm chiedono rinvio a giudizio per i milioni destinati ai bambini Africani e poi spariti : Alessandro, Luca e Andrea Conticini (il Cognato di Renzi in quanto marito di sua sorella Matilde) vanno processati per appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. È la richiesta della Procura di Firenze, che ha chiesto il rinvio a giudizio per i fratelli, indagati a vario titolo nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza, tra l’altro, la sottrazione di 6,6 milioni di dollari destinati all’assistenza all’infanzia in Africa. I reati ...

Universiadi 2019 - chi è Erikah Seyama? La bellezza Africana di eSwatini che ha incantato il San Paolo di Napoli : Ieri i 50mila spettatori che hanno gremito lo Stadio San Paolo di Napoli in occasione della Cerimonia d’Apertura delle Universiadi 2019 sono letteralmente esplosi quando è apparsa una bellissima ragazza di colore dietro la bandiera dello Swaziland, un piccolissimo Stato africano che da pochi mesi ha cambiato nome in Regno di eSwatini (questa la dicitura corretta, significa terra degli Swazi che sono l’etnia principale di questa ...

Napoli violenta - è morto il tabaccaio aggredito da un Africano nella metropolitana di Chiaiano : È morto in ospedale, dopo un mese di agonia, Ulderico Esposito, il tabaccaio di 52 anni aggredito lo scorso 9 giugno da un nigeriano all?interno della stazione metropolitana di Chaiano....

RISULTATI COPPA D'Africa 2019/ Diretta gol e classifiche : SudAfrica ko - ora rischia! : RISULTATI COPPA D'AFRICA 2019: la Diretta gol live score e classifica dei gironi C e D, oggi lunedi 1 luglio 2019, fase a gironi.

Meghan Markle e Harry - il figlio Archie andrà in SudAfrica con loro : Primo viaggio in veste ufficiale per Archie. Baby Sussex, nato lo scorso sei maggio, in autunno volerà in Sudafrica insieme a mamma Meghan e papà Harry, come annuncia l’account Instagram dei duchi di Sussex questo sarà il primo viaggio ufficiale come famiglia. Sembra essere tutto pronto per questo importante evento di cui si vociferava da tempo, e di cui ora arriva la conferma ufficiale. Meghan, Harry e Archie nei prossimi mesi abbandoneranno ...

Il caldo Africano attanaglia l’Italia : intero allevamento di tacchini sterminato in Lombardia : Il caldo africano che sta interessando l’Italia e l’Europa in questi giorni non lascia scampo a molti animali. A Leno, nel bresciano ha ucciso un intero allevamento di tacchini con circa 400 capi trovati senza vita dall’allevatore. I tacchini erano quasi pronti per essere venduti. Il proprietario aveva dotato i capannoni di sistemi ad hoc che consentono di rinfrescare gli ambienti: ventole che smuovono l’aria e impianti ...

Ondata di caldo Africano : anziano trovato morto nel suo orto a Cicagna - nell’entroterra di Chiavari : Un uomo di 79 anni e’ stato trovato morto nel suo orto a Cicagna, nell’entroterra di Chiavari. Il pensionato potrebbe essersi sentito male per le alte temperature di questi giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era andato a dare da mangiare alle galline quando si e’ accasciato a terra senza piu’ riprendersi. A dare l’allarme e’ stato il figlio che non lo ha visto tornare. Sul posto ...

Caldo Africano sempre più asfissiante - la psicologa : “Si rischia lo stress - ecco cosa fare” : “Questo Caldo imprevisto può essere considerato un forte fattore di stress, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi e, in alcune circostanze, può predisporre a comportamenti aggressivi ed impulsivi“. Lo ha spiegato Eleonora Iacobelli, psicologa, vicepresidente Eurodap e responsabile trainer di Bioequilibrium. “Il nostro cervello, infatti, in condizioni estreme, potrebbe ...

Il caldo Africano abbatte numerosi record in Francia : +42° a Grospierres - oggi a rischio il primato assoluto del Paese [DATI] : L’ondata di caldo africano sta buttando giù record su record in Francia, tanto che non aveva mai fatto così caldo in un giorno di giugno nel Paese. Mentre l’Esagono subisce gli effetti del caldo estremo, diversi record, compresi molti relativi alla terribile ondata di caldo del 2003, sono crollati nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Lo conferma anche il picco di consumazione elettrica estiva raggiunto ieri con 59.436 megawatt (per avere ...