Abusi | Vaticano toglie immunità al Nunzio Francia Luigi Ventura | molestie

Abusi - il Vaticano blinda ?il segreto confessionale : Giuseppe Aloisi Il Vaticano, per il tramite di un documento della Penitenzieria apostolica, ha ribadito la sua contrarietà ad alcune proposte emerse di recente. Quelle che vorrebbero obbligare i sacerdoti a denunciare quanto viene raccontato in confessionale, nel caso avesse rilievo penale La confessione fa parte dei sacramenti non soggetti a violabilità e in Vaticano non hanno intenzione di avvalorare quei provvedimenti legislativi ...

Vaticano - Zanchetta sotto accusa anche in Argentina : “Abusi sessuali aggravati” : Ora l’accusa è stata formalizzata in un tribunale. Ed è la prima volta. Monsignor Gustavo Oscar Zanchetta, dimessosi dalla diocesi di Oran nel 2017 e successivamente chiamato in Vaticano da Papa Francesco, è stato accusato da un pubblico ministero in Argentina di avere abusato sessualmente di seminaristi. Il procuratore della provincia Argentina di Salta, Monica Viazzi, sostiene che il prelato ha commesso “abusi sessuali continui ...

Vaticano - assolto prete accusato Abusi : 15.16 Padre Hermann Geissler,della Congregazione per la Dottrina della Fede,accusato di abusi,è stato assolto dalla segnatura apostolica che ha condotto su indicazione del Papa il processo penale amministrativo. L'ecclesiastico era stato accusato da Doris Wagner, ex suora tedesca, che aveva denunciato di essere stata abusata durante una confessione. Dopo l'accusa, Geissler si era dimesso dal suo incarico.

Tre fratelli abusati da preti pedofili fanno causa al Vaticano : “Ha coperto gli Abusi” : Una nuova ?tegola’ per il Vaticano: Luke, Stephen e Ben Hoffman, tre fratelli statunitensi, hanno presentato una causa contro la Santa Sede per aver coperto il prete pedofilo che ha abusato di loro quando erano ragazzi. Gli Hoffman, assieme ad altre due vittime, chiedono inoltre che il Vaticano renda pubblici i nomi dei sacerdoti pedofili. Negli Usa, tra il 1950 e il 2016, i parroci accusati di abusi sui minori sono stati oltre 6.700.Continua a ...

Il Vaticano ridà luce agli Abusivi : blitz del cardinale nel palazzo occupato : «Portatemi al contatore». Quando l'elemosiniere del papa, padre Konrad Krajewski, si è presentato dagli occupanti del palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme, sabato sera,...

Papa Francesco - il blitz dell'elemosiniere pro-Abusivi? Chi inchioda il Pontefice - caos in Vaticano : L'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, si è addirittura calato nel pozzetto dove c'erano i contatori della luce pur di rompere i sigilli imposti al palazzo occupato da quindici anni in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma e riportare la corrente elettrica per 450 abusivi.

Il Vaticano fa l'elemosina agli occupanti Abusivi : Camillo Langone Purtroppo non aveva bevuto, il cardinale Krajewski. «Non l'ho fatto perché sono ubriaco», ha garantito l'elemosiniere del Papa dopo avere personalmente tolto i sigilli ai contatori della luce di un palazzo occupato del centro di Roma. Dunque non aveva l'attenuante alcolica, dunque era sobrio quando ha commesso un vero e proprio reato in nome e per conto della Chiesa e dunque in nome e per conto di tutti i cattolici me ...