A Pozzallo 47 migranti soccorsi da motovedette italiane Salvini alla Tunisia

huffingtonpost

(Di martedì 9 luglio 2019) Si è concluso alo sbarco deiche erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l’hot spot della città siciliana. Una parte deisbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette ‘connection house’ libiche, i centri di detenzione da cui i trafficanti fanno partire i. Lo riferiscono fonti di polizia. Apparentemente anon sarebbero sbarcati minori ma la certezza si avrà al completamento delle procedure.Intanto il ministro dell’Interno Matteoha scritto al governo della: “Sul fronte delle procedure di rimpatrio, vero modello di operatività, possiamo conseguire ancora ...

SkyTG24 : Migranti, nuovo sbarco: in 47 su un pattugliatore Gdf verso Pozzallo - MediasetTgcom24 : Pozzallo di Ragusa, in arrivo 47 migranti su pattugliatore della Gdf #cronacaragusa - giornalettismo : Una motovedetta della #GdF ha soccorso 47 #migranti a largo di #Lampedusa. Nella notte le persone sono state fatte… -