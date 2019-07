A che velocità viaggia il 5G in Italia? Un’analisi completa

Muore a 15 anni investita da un’auto che viaggiava contromano a folle velocità : Morta a 15 anni investita da un’auto che viaggiava contromano affiancata a un’altra macchina. Robyn Fryar, 15 anni, stava attraversando una strada a Paisley, vicino a Glasgow in Scozia, quando è stata investita dalla folle corsa di una Volkswagen Polo alle 2 di questa notte. Un uomo di 20 anni è stato arrestato in relazione al tragico incidente. Robyn è stata portata in ospedale ma è morta poco dopo. Gli amici devastati hanno reso ...

Canoa velocità - European Games 2019 : tre equipaggi azzurri direttamente in finale nelle prime specialità olimpiche : Esordio della Canoa velocità agli European Games di Minsk: prima mattinata di batterie dedicata alle prime specialità olimpiche con l’Italia che ben si comporta piazzando tre equipaggi dei cinque al via direttamente in finale ed uno in semifinale. Nel pomeriggio ancora batterie e semifinali. Nel C1 1000 maschile passa all’atto conclusivo Carlo Tacchini, secondo nella seconda serie in 3’49″031, con l’azzurro che ...

Porsche 718 Spyder e Cayman GT4 - pura velocità : Le nuove Porsche 718 Spyder e Cayman GT4 sono pura velocità. Anche se il turbocompressore è attualmente la soluzione migliore come rapporto tra prestazioni ed efficienza (cioè consumi ed emissioni), per i veri appassionati il motore di un'auto sportiva deve essere aspirato. Chi ama le Porsche non fa eccezione e per questo non potrà non adorare le nuove 718 Spyder e 718 Cayman GT4, due modelli che vanno a collocarsi ai vertici della gamma 718. ...

Perché Chiusi è diventata simbolo del paradosso dell'Alta velocità lenta : La banda alla stazione di Chiusi non saluta solo l’arrivo del Frecciarossa ma anche una concezione innovativa del progresso. Pare che il sindaco della cittadina toscana abbia allestito una festa popolare in occasione della prima storica fermata locale dell’alta velocità; alta per modo di dire, visto

chelsea - 3 multe per eccesso di velocità : Rudiger - Barkley e Hudson-Odoi rischiano grosso! : Tre giocatori del Chelsea fermati per eccesso di velocità mentre si dirigevano al campo d’allenamento di Cobham: Barkley e Hudson-Odoio multati, Rudiger rischia la sospensione della patente Il Chelsea va di corsa, non solo in campo, ma anche in autostrada! I neo campioni dell’Europa League hanno avuto, nell’ultimo periodo, qualche problema con la legge. Nei giorni precedenti alla finale di Europa League, Barkley, ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2019 : l’Italia manca il podio nelle specialità olimpiche : Non si può essere pienamente soddisfatti di quanto visto nelle specialità olimpiche nel corso della tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità disputata nello scorso fine settimana a Duisburg, in Germania. L’Italia ha portato cinque equipaggi in quattro finali diverse, tutte però appartenenti al settore maschile. Ad essere andati più vicini al podio sono stati nel K2 1000 Luca Beccaro e Samuele Burgo, quarti, seppure a distanza dai tre ...

Ero posseduto dallo spirito di Schumacher! Folle fermato a velocità sostenuta : L'uomo, un 47enne, è stato trovato anche in possesso di cannabis ed è stato condannato a diciotto mesi di prigione. È stato rinviato a giudizio per eccesso di velocità dalla corte penale di Perpignan, in Francia, un uomo che si definisce una specie di santone e indovino. Si è giustificato con gli agenti di polizia che lo hanno fermato, dicendo di essere posseduto dallo spirito di Michael Schumacher. Per questo guidava a velocità sostenuta. ...

Google Maps segnala autovelox e limiti di velocità anche in Italia : La sperimentazione di Google per il rilevamento e la segnalazione di autovelox e limiti di velocità con Maps si è conclusa, e ufficialmente è disponibile in tutta Italia, e negli oltre 40 Paesi in cui questo servizio non viola la legge. Per dire il vero la diffusione del servizio è iniziata a macchia di leopardo da oltre una settimana, ma non tutti gli utenti ne beneficiavano. Adesso la disponibilità universale è ufficializzata: l’unica ...

Clamoroso in Francia – Uomo condannato per eccesso di velocità : “Michael Schumacher mi obbliga a guidare come un pazzo” : Affermazioni incredibile, quelle di uno sciamano fermato dalla polizia per eccesso di velocità: l’Uomo crede di essere posseduto dallo spirito di Schumacher Davvero Clamoroso quanto accaduto in Francia: uno sciamano è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità ed è stato condannato dal giudice a 18 mesi di prigione, con la condizionale. Fin qui nulla di strano, a lasciare senza parole però sono le parole uscite di bocca ...

Ufo - le testimonianze dei pilota di caccia americani : "Velocità supersoniche - al di là dei limiti umani" : "Ci alziamo a 30mila piedi per poi scendere in picchiata. Trovare qualcuno là sopra non è divertente", spiega il tenente Graves. Quell'oggetto volante non identificato. "Potevano fare quello che volevano: accelerare, frenare e superare la velocità supersonica". "Qualcosa che va al di là dei limiti f

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : seconda giornata di finali. In acqua le ultime sei specialità olimpiche : seconda ed ultima giornata dedicata alle finali nella Coppa del Mondo di Canoa velocità a Poznan, in Polonia, dove è assente l’Italia: diciassette le finali odierne, sei in specialità olimpiche e undici in non olimpiche. Andiamo a scoprire tutti i vincitori odierni. SPECIALITA’ olimpiche C2 500 femminile Canada – VINCENT-LAPOINTE, Laurence – VINCENT, Katie K1 500 femminile New Zealand – CARRINGTON, Lisa K2 1000 ...