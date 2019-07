50° anniversario allunaggio | domani a Circo Massimo si rivive giorno epocale

Sbarco dell’uomo sulla Luna : ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50° anniversario : Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello Sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di ZEISS, azienda leader ...

Pisa : al via Luna50 - la rassegna dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna : Prende il via giovedì 4 luglio Luna50, la rassegna di eventi organizzata dal Comune e dall’Università di Pisa e dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. L’appuntamento è alla Cittadella Galileiana alle 21:15 per la serata inaugurale durante la quale sarà proiettato il materiale video messo a disposizione dalle teche RAI e appositamente montato per l’occasione. Sul palco ci saranno anche Dario Focardi e Cristina Gardumi della ...

Needle | “Woodstock” cofanetto 50°anniversario : https://youtu.be/1aqDQ7_iTpM 50 anni fa, nell’agosto 1969, si celebrava a Woodstock l’evento più importante degli anni ’60 e di tutta la storia della musica, non fosse che nel 1985 il Live Aid ha potuto godere di una mondovisione che gli ha dato miliardi di spettatori virtuali che hanno fatto impallidire il mezzo milione di Woodstock. Ma allora la mondovisione era stata inventata due anni prima con un programma il 25 giugno 1967 in cui per ...

Fattoria Tellus partner del 150° anniversario dell'Ospedale Bambino Gesù : Roma, 18 giu. (Labitalia) - Fattoria Tellus, l’ultimo progetto delle sorelle Dominga, Marta ed En[...]

Nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11 : spettacolare modellino ricrea il primo atterraggio sulla luna in mattoncini [FOTO] : Quest’estate celebreremo il 50° anniversario della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio e Lego lo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della Lego, ma il Nuovo modello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante. Oltre ai pezzi d’oro più ...