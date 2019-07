5 serie tv da non vedere quest’estate

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) L’estate è da sempre il momento migliore per recuperaretv. Quelle che ci sono passate davanti al naso e abbiamo ignorato, quelle che “ma sì, la guardo quando finisce Games of Thrones“, quelle per cui non sembra mai il momento propizio. E poi ci sono loro. Leguilty pleasure, quei peccaminosi piaceri che ci concediamo solo d’estate: troppo trash per consigliarle agli amici che poi vengono a casa a strapparti la tua sudata laurea in cinema, troppo brutte per poter essere guardate con il fidanzato (meglio, ché tanto le si guarda solo per i pettorali del protagonista), troppo compunte per irriderle con soddisfazione su Twitter, ma di cui in realtà non possiamo fare a meno. Ma è giunta l’ora di dire basta e smettere di vergognarsi dei propri gusti (tanto poi Netflix vi frega e vi espone al pubblico ludibrio con la famigerata categoria ...

NetflixIT : Domanda onesta, non è più spoiler parlare di una serie dopo almeno: - WeAreTennisITA : #Berrettini paga l'emozione. #Federer non gli lascia chance. La testa di serie numero 2 vince 6-1 6-2 6-2.??… - antoclerici : #Chernobyl x non dimenticare. Una serie tv curata nei minimi particolari... una fotografia inquietante come il racc… -