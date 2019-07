5 cose che cambieremmo della terza stagione di Stranger Things

Occhio al problema dell’alone giallo sullo schermo di Honor 9 Lite : alcune cose da sapere : Nel corso delle ultime settimane si è parlato tanto di Honor 9 Lite soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Il device, da un punto di vista hardware, non è certo di prima fascia e la mossa del produttore asiatico ha sorpreso non poco utenti e addetti ai lavori, soprattutto se pensiamo che molti top di gamma ancora oggi non abbiano ricevuto il medesimo trattamento. Dopo esserci concentrati sulla ...

Tutti pazzi per Robin di Stranger Things 3 : chi è Maya Hawke? Tre cose che dovete sapere su di lei : A pochi giorni dall'arrivo dei nuovi episodi su Netflix, sono Tutti pazzi per Robin di Stranger Things 3. Bella, solare e molto tenace, la bella Robin ha conquistato il pubblico della serie che in un primo momento ha sperato in una storia d'amore tra lei e Steve e, alla fine, l'ha apprezzato come membro di un team che ci ha tenuto incollati allo schermo. L'amicizia ha sconfitto il male, almeno per adesso e senza i poteri di Undi, ma i fan della ...

Bologna - ascolta Van der Vaart : “Schouten è un giocatore che fa cose meravigliose” : Jerdy Schouten, centrocampista olandese acquistato dal Bologna, sta ricevendo parecchi pareri positivi. Attestato di stima per il classe ’97 anche da parte di un ex centrocampista come Rafael Van der Vaart, che spende parole al miele per il neo-bolognese: “Schouten è un giocatore che fa cose meravigliose e che avrei preso se fossi stato nell’Ajax: con lui sarei stato a posto per quattro anni. È un bel colpo”. Schouten è un ...

Streghe - 5 cose che dividono la nuova serie tv dall’originale : Torna il trio di sorelle magiche più famoso della televisione: dopo la serie originale andata in onda dal 1998 al 2006, infatti, la serie tv Streghe (Charmed in originale) è tornata nella scorsa stagione televisiva statunitense con un reboot che ne ha ripreso le caratteristiche principali, ma ne ha aggiornato anche diversi aspetti. Ora la nuova versione debutta anche in Italia, dato che Rai2 trasmetterà tutti e 22 gli episodi della prima ...

cose che abbiamo provato : un affetta-avocado : Per sbucciare l'avocado senza sprecare la polpa e senza sporcarsi, ma anche per affettarlo in modo che sia bello da impiattare

cose Nostre : su Rai1 le storie di donne che si sono ribellate alla criminalità : Cose Nostre Le storie di donne capaci di opporsi alla violenza cieca delle mafie saranno al centro della quarta edizione di Cose Nostre, in onda da stasera in seconda serata su Rai 1. Condotto e ideato dalla giornalista Emilia Brandi, il programma darà spazio alle vite di giornalisti, imprenditori, amministratori pubblici e testimoni di giustizia che, per via dei loro saldi valori, hanno deciso di opporsi al potere, sempre più vasto, della ...

cose Nostre - O cu nui o cu iddi - Emilia Brandi a Blogo : "Storie di donne che mi hanno impressionato molto ma che danno anche speranza" (Video) : Dal 4 al 25 luglio, su Rai 1, ogni giovedì in seconda serata, andranno in onda le nuove puntate di Cose Nostre, il programma dedicato alle storie di chi ha sacrificato la propria vita, pur di non piegarsi allo strapotere della criminalità organizzata, ideato e condotto dalla giornalista Emilia Brandi.La nuova stagione di Cose Nostre sarà incentrata sulla figura delle donne e il sottotitolo sarà O cu nui o cu iddi.prosegui la letturaCose Nostre - ...

Dal sovranismo alle sanzioni - un paio di cose che Putin ha detto sull'Italia e l'Ue : Nel giorno del suo arrivo in Italia il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin si fa precedere da una lunga intervista che appare oggi sul Corriere della Sera (“Io, Trump e Salvini”) in cui si dice pronto “a riannodare il filo strategico con l'America” e anche da un intervento di suo pugno, pubblicato su La Stampa, con il titolo “I sovranisti guideranno l'Economia”. A domande scritte, risposte scritte. Nel colloquio con il quotidiano ...

Alessandra Amoroso spiega la pausa e smentisce le ipotesi catastrofiche : “Stanno montando un sacco di cose” : Alessandra Amoroso spiega la necessità di una pausa. Nessun problema grave, nessuna questione da risolvere, nessun crollo emotivo, nessuna crisi esistenziale. Come fin troppo spesso accade di recente, il web ingigantisce le parole dell'artista che ha la semplice necessità di trascorrere del tempo con la sua famiglia, con i suoi affetti, staccando la spina dalla sua vita lavorativa. Viaggi, concerti, bagni di folla, radio, TV e vari impegni ...

Independence Day : 10 cose che forse non sapevi sulla Guerra d’Indipendenza americana : Oggi gli Stati Uniti festeggiano l’Independence Day, che segna l’indipendenza delle colonie del Nord America dal regno della Gran Bretagna. La Rivoluzione americana (1775-1783) iniziò quando i rappresentanti di 13 colonie nordamericane del regno britannico cercarono più autonomia all’interno dell’Impero. Ecco allora 10 fatti meno noti sul conflitto del XVIII secolo, che portò alla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti il 4 luglio del ...

Mediaset - appello senza precedenti di Pier Silvio Berlusconi : "Fiorello vieni da noi - faremo cose fantastiche" : Mediaset ha presentato i suoi palinsesti in vista della programmazione autunnale. Le novità sembrano non mancare, da Amici Vip al ritorno di Adriano Celentano. Eppure Pier Silvio Berlusconi ha ancora un sogno irrealizzato nel cassetto: si tratta di Fiorello. "La risposta è sempre la stessa da 5-10 a

Le 5 cose che non sapete sui tarocchi : eccole : La cartomanzia in Italia e nel Mondo è sempre più diffusa. Una lettura delle carte dei tarocchi è pratica comune

5 cose che credi facciano dimagrire e invece fanno ingrassare : Ma perché non dimagrisco? Le hai provate tutte, stai sempre attenta a mangiare eppure hai ancora quella ciccetta che proprio non ci pensa ad andarsene. Ma perché succede? Semplice. Perché alcune tue convinzioni sono sbagliate. In pratica sei convinta che certe cose facciano dimagrire e invece fanno ingrassare. Sì, è proprio così: le abitudini alimentari sbagliate sono nocive perché spingono a mangiare di più e fanno pure ingrassare. Facciamo un ...

Koulibaly : “Ci sono tre cose che non si possono comprare : l’amicizia - la famiglia e la serenità” : Kalidou Koulibaly ha raccontato se stesso in una lunga intervista a the players tribune, parlando della sua vita, degli episodi di razzismo e di calcio Credo che i bambini capiscano il mondo meglio degli adulti. Soprattutto per come vanno trattate le persone. A volte la gente mi fa queste domande nelle interviste ed è difficile rispondere, mi chiedono:: “Kouli, che cosa provi quando la gente ti fa ‘buu buu’? Non ti dà fastidio? Che cosa bisogna ...