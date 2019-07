Wimbledon – Pliskova ko agli ottavi | fatale il derby-maratona contro Karolina Muchova

Wimbledon – Pliskova vola agli ottavi : Hsieh ko in tre set : Pliskova avanza agli ottavi di finale a Wimbledon: Hsieh ko in tre set Sorride Karolina Pliskova a Wimbledon: la tennista ceca ha staccato il pass per gli ottavi di finale del terzo Slam stagionale, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn and Croquet Club. Karolina Pliskova ha dovuto faticare oggi contro una tosta Hsieh, ma è riuscita ad avere la meglio portandosi a casa la vittoria col punteggio di 3-6, 6-2, 3-6, dopo ...

Wimbledon 2019 - si conferma la giovanissima Cori Gauff. Halep fatica - passano Azarenka e Pliskova : Nella terza giornata del singolare femminile di Wimbledon 2019 la copertina è ancora per Cori “Coco” Gauff, che dopo aver battuto con un doppio 6-4 Venus Williams ha rifilato oggi nel secondo turno del torneo più importante del mondo un doppio 6-3 alla slovacca Magdalena Rybarikova, non proprio l’ultima arrivata visto che due anni fa fu semifinalista sui prati londinesi ed è stata numero 17 del mondo. Un’ora e 9 minuti in cui la 15enne ...

Wimbledon – Karolina Pliskova al terzo turno : Monica Puig liquidata in 61 minuti : Karolina Pliskova avanza al terzo turno di Wimbledon: la tennista ceca supera Monica Puig in 2 set dopo 1 ora e 1 minuto di gioco Bastano appena 61 minuti di gioco a Karolina Pliskova per staccare il pass valevole per i sedicesimi di finale di Wimbledon. La tennista ceca, numero 3 del ranking mondiale femminile, ha dominato la sfida del secondo turno dei Championship superando senza alcuna difficoltà la portoricana Monica Puig (numero 52 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Fabbiano-Karlovic un set pari. Wawrinka e Opelka al quinto. In campo Pliskova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road lo spettacolo non mancherà di certo anche in questo mercoledì, dove cominceranno i match di secondo turno. Andreas Seppi e Thomas Fabbiano vanno a caccia del terzo turno. Sono loro i due azzurri che scenderanno in campo nella giornata di oggi. L’altoatesino se la vedrà con l’argentino Guido Pella, testa di serie numero 26, e ...

Wimbledon – Esordio ok per Karolina Pliskova : Lin Zhu sconfitta in due set : Esordio positivo per Karolina Pliskova nel primo turno di Wimbledon: la tennista ceca batte Lin Zhu in due set e accede ai trentaduesimi di finale Esordio vincente per Karolina Pliskova nel primo turno di Wimbledon. La tennista ceca, numero 3 del mondo, ha superato la numero 101 della classifica mondiale femminile, Lin Zhu, in 1 ora e 24 minuti di gioco. Primo set scivolato via facilmente in 28 minuti, nel quale Pliskova si è imposta con ...