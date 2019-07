Wimbledon | Berrettini travolto da Federer |  ko in 74 minuti

Wimbledon - Federer lascia a Berrettini appena 5 game e vola ai quarti : Finisce contro Roger Federer la corsa di Matteo Berrettini nel torneo di Wimbledon. Negli ottavi di finale, il tennista italiano è riuscito a raccogliere appena cinque game contro il campione svizzero che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2 6-2. Berrettini, apparso visibilmente emozionato, non è mai riuscito a entrare in partita cedendo all'avversario in un'ora e tredici minuti. Federer che ha concesso ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vittoria netta dello svizzero - il romano bloccato mentalmente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la DIRETTA LIVE di questo match, ma la giornata di Wimbledon non è ancora terminata. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport. Match Federer, 6-1 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti contro un Berrettini ombra di quello visto nel corso del torneo. Diciassettesima presenza nei quarti di finale di Federer a Wimbledon, per lui ci sarà uno tra Nishikori e Kukushkin 40-0 Tre ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 2-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : vantaggio netto per lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Tre match point Federer 30-0 Chiude il punto a rete con la volée di rovescio Federer 15-0 Servizio e dritto di Federer 2-5 Tiene a zero Berrettini, Federer servirà per il match al cambio di campo 40-0 Prima al corpo di Berrettini 30-0 Buona prima di Berrettini 15-0 Servizio e dritto di Berrettini 1-5 Prima vincente di Federer, che interpreta perfettamente il concetto di game rapido. ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : due set di vantaggio per lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Set Federer, che chiude con un dritto incrociato carico. Berrettini torna negli spogliatoi per riordinare le idee. 40-15 Prima centrale profonda di Federer, due set point 30-15 Perde la misura del dritto Berrettini 15-15 Primo doppio fallo di Federer 15-0 Comincia bene Federer 2-5 Ancora break Federer, palla corta di dritto di Berrettini che finisce in rete 15-40 Sbaglia di dritto ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : set e break di vantaggio per lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ace numero tre di Federer 15-15 Federer spinge sul rovescio di Berrettini e chiude a rete 0-15 Gran recupero di rovescio sulla riga di Berrettini! 2-3 Torna a trovare un buon turno di battuta Berrettini 40-15 Risposta di dritto di Federer sulla quale Berrettini non fa in tempo a girarsi per giocare con il dritto 40-0 Buona prima di Berrettini ancora 30-0 Ancora serve bene Berrettini 15-0 ...

LIVE Berrettini-Federer 1-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : primo set a favore dello svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Orrendo smash di Berrettini, che manca completamente il campo dopo esserselo aperto con il dritto sulla riga 15-15 Sulla seconda Federer gioca sul rovescio di Berrettini e si procura il punto 15-0 Non passa la risposta di rovescio di Federer 1-1 Federer spinge con il dritto contro il rovescio di Berrettini e ottiene punto e game 40-30 Ancora ace di Federer al centro 30-30 Brutto rovescio ...

