Wimbledon 2019 | lo spettacolo del lunedì degli ottavi di finale C’è Federer-Berrettini

Wimbledon 2019 - orari e programma di oggi (lunedì 8 luglio) : ordine di gioco delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo il Middle Sunday, che per tradizione non prevede tennis a Wimbledon, si ricomincia: sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club si giocano gli ottavi di finale dei Championships per i tornei maschile e femminile. E’ forse la giornata più intensa di tutte, quella di oggi, con 16 incontri di altissimo livello tutti nello spazio dei campi del terzo Slam dell’anno. Sul Centre Court l’apertura è affidata ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini - il Centre Court e Roger Federer - da Roma al Manic Monday per un ottavo da ricordare : Il Centre Court nella stagione dell’esplosione. Matteo Berrettini, a 23 anni, è pronto ad assaporare per la prima volta nella sua carriera l’emozione di giocare sul campo più famoso del mondo. Dall’altra parte della rete, nel suo primo ottavo di finale Slam in carriera, c’è Roger Federer, l’uomo che proprio a Wimbledon ha costruito una parte consistente della propria leggenda, vincendo per otto volte il torneo e ...

Diretta Wimbledon 2019/ Sousa Nadal - streaming video e tv : risultato - ottavi - : Diretta Wimbledon 2019: info streaming video e tv delle sfide in programma oggi lunedi 8 luglio 2019. Dopo la sosta domenicale ci sono gli ottavi di finale.

Berrettini-Federer - Wimbledon 2019 : a che ora inizia l’ottavo e su che canale vederlo in tv e streaming. Il programma completo : Matteo Berrettini affronterà Roger Federer agli ottavi di finale di Wimbledon 2019, lunedì 8 luglio il tennista romano affronterà il fuoriclasse svizzero in un match che sulla carta sembra proibitivo sull’erba londinese: da una parte il giovane 23enne appena entrato nella top-20 del ranking ATP, dall’altra il Maestro indiscusso della racchetta che ha vinto più volte il prestigioso Slam nella capitale britannica. L’azzurro, ...

VIDEO Matteo Berrettini - Wimbledon 2019 : “Dovrò cerare di partire bene contro Federer” : Dopo aver superato il terzo turno a Wimbledon, Matteo Berrettini, in conferenza stampa ha parlato del match degli ottavi contro Roger Federer: “Dovrò cerare di partire bene, per fortuna giochiamo tre su cinque, quindi ci sarà spazio per recuperare. Voglio vivermela, sono maturato e sono pronto“. LA CONFERENZA STAMPA DI Matteo Berrettini roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Matteo Berrettini-Roger Federer - Wimbledon 2019 : orario d’inizio - data - programma - canale tv e streaming : Matteo Berrettini centra la seconda settimana a Wimbledon: l’azzurro domani (dopo la tradizionale domenica di riposo, dove nel terzo Slam stagionale non si gioca), nella giornata interamente dedicata agli ottavi di finale dei singolari, sfiderà la testa di serie numero due, l’elvetico Roger Federer. L’incontro del quarto turno si disputerà domani, lunedì 8 luglio, sarà il terzo match sul Centrale a partire dalle ore 14.00 e ...

VIDEO Berrettini-Federer - Wimbledon 2019 : “Sarò teso contro Roger - ma voglio giocarmela” : Ottavi di finale centrati da Matteo Berrettini a Wimbledon, ed ora nella seconda settimana sfida contro Roger Federer: “Ho un gioco che stanca l’avversario. Non so cosa accadrà lunedì, voglio godermela, ma entrare in campo in maniera decisa. Sarò in campo a testa alta“. LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BERRETTINI roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Wimbledon 2019 : Federer e Nadal agli ottavi di finale - Berrettini vince la maratona - Fognini esce di scena : Una giornata decisamente appassionante quella che chiude la prima settimana di Wimbledon. Nel tabellone maschile i risultati degni di nota non sono mancati e andiamo a raccontare cosa è accaduto. Sono arrivate le conferme di Rafael Nadal e di Roger Federer. Il n.2 del mondo ha superato il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.72 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 in 1 ora e 50 minuti di partita, dimostrando di essere in grandissima forma ...

Wimbledon 2019 - Matteo Berrettini fra i primi 20 nel ranking Atp! Il romano vola in classifica : tutte le prospettive : Signore e signori, questo è un giocatore in cui si può credere. Matteo Berrettini scaccia i fantasmi del precedente di Roma e supera in cinque set nel terzo turno di Wimbledon l’argentino Diego Schwartzman. Una vittoria di grinta e determinazione, annullando match point e rimanendo sempre con la testa “giusta”. Una prova di maturità per Matteo che a Londra ha fatto vedere quest’oggi, davvero, di che pasta è fatto. I ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Berrettini agli ottavi - out Fognini - Sousa batte Evans al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

Wimbledon 2019 : Matteo Berrettini e Fabio Fognini - un ideale passaggio di consegne al vertice del tennis italiano : Per la classifica mondiale mancherà ancora un po’ di tempo, dato che i due sono separati da quasi 1000 punti nel live ranking ATP, ma il torneo di Wimbledon 2019 sta rappresentando un vero e proprio passaggio di consegne al vertice del tennis maschile italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini. tennisticamente i due sono molto simili: gran servizio (anche se quello di Berrettini è superiore), grandi colpi dal fondo (di dritto meglio ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer conquista l’accesso agli ottavi di finale. Piegato Pouille in tre set : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero conquista gli ottavi di finale a Wimbledon, piegando in tre set il n.28 del ranking Lucas Pouille con il punteggio di 7-5 6-2 7-6 (4). Una partita sofferta per Roger che, un po’ come si era notato nei match precedenti, non ha la continuità necessaria per dominare ma quanto basta per vincere e continuare la propria corsa sull’erba di Church Road. Ora, nel prossimo turno, lo attende il ...

Wimbledon 2019 : un meraviglioso Matteo Berrettini agli ottavi di finale! Piegato Diego Schwartzman dopo più di quattro ore di lotta! : Nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon 2019 Matteo Berrettini ha battuto al termine di un’interminabile maratona l’argentino Diego Schwartzman, che l’aveva sconfitto un mese e mezzo fa a casa sua a Roma in due set, col punteggio di 6-7 7-6 4-6 7-6 6-3, Matteo accede per la prima volta agli ottavi di finale di un torneo del Grande Slaom, l’ultimo a riuscirci a Wimbledon era stato Andreas Seppi nel 2013. Nessun break e nessuna palla ...